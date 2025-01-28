Дональд Трамп, который недавно стал президентом США, известен своими заявлениями об окончании войны в Украине. Западные журналисты убеждают, что Украина не верит в мирное соглашение.

В вопросах, касающихся мирного соглашения России и Украины, Дональд Трамп и официальные лица Украины придерживаются предположений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Судьбу Украины решит предположение

Непохоже, что Киев верит в мирный договор. Зато украинские официальные лица надеются, что российский президент Владимир Путин разозлит лидера США и тот поддержит Украину более прямо. В Киеве считают, что Путин не согласится ни на что, кроме капитуляции Украины. В то же время от этого условия будет уклоняться Трамп.

В свою очередь, республиканец считает, что он может просто задобрить и заставить Путина достичь справедливого урегулирования, угрожая развязать безудержную экономическую войну, которая усилит проблемы российской экономики.

Предположение, которое окажется верным, решит судьбу Украины. Стратегия поведения Трампа стала понятной, когда он начал угрожать России. В частности, Трамп готов ввести пошлины и еще больше санкций против России, если Путин не согласится на переговоры.

Реакция России на угрозы

Сначала в России никак не отреагировали на такие заявления, однако впоследствии Путин внезапно начал хвалить Трампа и говорить, что он готов к переговорам.

Эти угрозы усиленных санкций и тарифов является частью тактического подхода, который поддерживает специальный представитель Трампа, Кит Келлог. Вместо прекращения помощи Украине Трамп хочет использовать оружие США для достижения мира.

Трамп должен сам сделать вывод, что Путин не желает идти ни на какие уступки – не Украине, а ему,

– сказал анонимный лоббист.

Согласно этому совету, Украина подыгрывает, хотя волнения в Киеве относительно условий переговоров продолжают расти.

Украина надеется, что Трамп потеряет терпение

Украина построила стратегию на том, что Трамп может потерять терпение в отношении Путина.

Республиканец угрожал, что экономика России потерпит крах. Российский рубль потерял более половины своей стоимости относительно доллара США и евро.

Несмотря на это, многие эксперты считают, что российский президент все же не настроен на переговоры. Аналитики Андреа Кендалл-Тейлор и Майкл Кофман считают, что Путин не имеет стимулов остановить войну, поскольку он достиг точки невозврата.

Также нет внутреннего давления на прекращение войны.

Некоторые эксперты считают, что сейчас у Путина есть причины быть более уверенным, чем в прошлом году: Россия сохраняет инициативу на поле боя уже несколько месяцев. Россия постоянно имеет продвижение на восточных направлениях.