Российская делегация в Стамбуле получила документы от Украины на английском и украинском языках
- Российская делегация в Стамбуле получила документы от Украины на английском и украинском языках перед раундом переговоров.
- Украина предлагает России прекращение огня, обмен пленными, возвращение депортированных детей, а также встречу Зеленского и Путина.
- Документ предусматривает, что Украина не должна становиться нейтральной страной или признавать оккупацию, но допускает постепенную отмену санкций против России и требует репараций.
Российская сторона ознакомилась с мирными предложениями Украины перед стамбульским раундом переговоров. Они были переданы России на украинском и английском языках.
Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
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Россия получила украинские мирные предложения
По словам Мединского, главы российской делегации, документ был подан на украинском и английском языках.
Ничего, мы справились. В нашей делегации есть люди, которые владеют многими языками. Если что, двое свободно говорят на японском,
– сказал он.
Он также добавил, что ключевые пункты украинского документа уже стали публичными из-за публикаций в западных медиа.
Напомним, Reuters опубликовали полный текст предложений Украины на переговорах с Россией.
Украина предлагает России полное и безусловное прекращение огня, обмен пленными по принципу "всех на всех", возвращение депортированных детей и гражданских заложников – всех с 2014 года.
Там указано, что Украина не должна становиться нейтральной страной, ограничивать свои вооруженные силы или признавать оккупацию любых территорий. Документ допускает постепенную отмену санкций против России, но в то же время требует выплату репараций.
Также рекомендуется встреча Зеленского и Путина.