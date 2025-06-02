Российская сторона ознакомилась с мирными предложениями Украины перед стамбульским раундом переговоров. Они были переданы России на украинском и английском языках.

Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также Встреча Украины и России в Стамбуле состоится: в ОП рассказали детали

Россия получила украинские мирные предложения

По словам Мединского, главы российской делегации, документ был подан на украинском и английском языках.

Ничего, мы справились. В нашей делегации есть люди, которые владеют многими языками. Если что, двое свободно говорят на японском,

– сказал он.

Он также добавил, что ключевые пункты украинского документа уже стали публичными из-за публикаций в западных медиа.

Напомним, Reuters опубликовали полный текст предложений Украины на переговорах с Россией.

Украина предлагает России полное и безусловное прекращение огня, обмен пленными по принципу "всех на всех", возвращение депортированных детей и гражданских заложников – всех с 2014 года.

Там указано, что Украина не должна становиться нейтральной страной, ограничивать свои вооруженные силы или признавать оккупацию любых территорий. Документ допускает постепенную отмену санкций против России, но в то же время требует выплату репараций.

Также рекомендуется встреча Зеленского и Путина.