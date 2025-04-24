Эти дни будут определяющими: как Украина перехватила инициативу в переговорах

После встречи в Лондоне 23 апреля Украина направила США свой план урегулирования войны. Теперь нужно дождаться реакции Дональда Трампа.

В медиа появилась информация, что на столе у Трампа лежит украинско-европейское видение, как должна завершаться война. Политолог Игорь Рейтерович заметил 24 Каналу, что деталей плана пока нет.

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Чего ожидать дальше от переговоров

"Украина перехватила инициативу и попыталась продвинуть свой план. Что в нем мы пока не знаем, хотя, мне кажется, это надо было прокоммуницировать", – заметил политолог.

Украинцам важно видеть хотя бы ключевые пункты этого плана, чтобы его оценить. Это позволит усилить легитимность предложений нашего государства в глазах европейских и американских партнеров.

Скорее всего, Марко Рубио не полетел потому, что Украина, видимо, предупредила, что тот вариант, который предлагают американцы, мягко говоря, не подходит. Украина считает, что этот сценарий должен быть другим,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Сложно сказать насколько это сработает, потому что пока нет понимания, как это воспринял Дональд Трамп. Но в любом случае вариант для переговоров остается. Поэтому главный вывод, что переговоры продолжаются дальше.

Очень важно, как пройдет встреча Уиткоффа с Путиным в Москве. Возможно, они будут обсуждать изменения даже к тому плану, который предлагали Соединенные Штаты. Ведь американцы начинают понимать, что не смогут довести до логического завершения все пункты.

В этом плане следующие дни будут определяющими. Надеемся, что предложения, с которыми выступила Украина, окажутся приемлемыми для США,

– подытожил Игорь Рейтерович.

Заметим, Дональд Трамп заявил, что имеет "собственный дедлайн" по окончанию войны в Украине. Он отметил, что обе стороны должны сесть за стол переговоров. Тогда удастся достичь мира.