Путину надо закончить войну до весны 2026 года: интервью эксперта о переговорах, деньгах и территориях

Цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения, что разрушает экономику России. Учитывая это, а также потерю квалифицированных работников и ослабление промышленной базы, Владимиру Путину надо завершить войну до весны 2026 года. Иначе – последствия будут крайне ощутимыми.

Профессор американистики Скотт Лукас в интервью 24 Канала рассказал в каком состоянии находится российская экономика, может ли ее крах закончить войну и какие ловушки скрываются в мирном плане США. Больше деталей – читайте далее в материале.

Обратите внимание Управляемые рои "Шахедов" и усовершенствованные ракеты: чем и как Россия будет атаковать Украину в 2026 году

Что происходит с российской нефтью?

Цены на российскую нефть упали до самого низкого уровня с начала войны – примерно до 40 долларов за баррель. В то же время США готовят очередной пакет санкций против энергетического сектора России, если Владимир Путин отклонит предложение Штатов о прекращении огня в Украине. Стоит ли россиянам беспокоиться из-за нового падения цен на нефть?

Нет, они будут делать вид, что их в Кремле это не касается. Но да, конечно, они обеспокоены. Еще до этого последнего падения, которое сейчас является самым низким уровнем доходов России от нефти с 2020 года, со времен пандемии, с января доходы упали на 33%. По прогнозам, до конца года они могут упасть почти на 50%.

Некоторые из этих факторов имеют общий характер и могут измениться. Например, мировая цена на нефть снижалась. В последние дни она выросла из-за угроз США в сторону Венесуэлы. Это может немного помочь россиянам.

Но более широкая картина – это сочетание санкций США против российских нефтяных компаний, в частности "Лукойла" и "Роснефти", их клиентов (Китай, Индия и Турция являются тремя крупнейшими), а также атак украинских беспилотников и другого дальнобойного оружия против НПЗ и других объектов. Поэтому россиянам приходится увеличивать скидку, которую они предлагают клиентам, чтобы они продолжали покупать нефть.

Еще несколько моментов. Шесть из семи крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов в декабре или приостановили, или сократили закупки российской нефти. Закупки Турции упали минимум на треть, Китая – сократились минимум на 36%, и это может быть долгосрочное снижение.

Полное интервью Скотта Лукаса: смотрите видео

Что спасет Россию? Это будет связано с другими вопросами, которые, думаю, мы сегодня обсудим. Это если администрация Трампа отменит и снимет санкции. Потому что если они снимут санкции, то риск для Китая, Индии и Турции от вторичных мер снизится, а может, даже исчезнет. Они, возможно, увеличат объемы закупки российской нефти.

Хочу добавить еще один фактор, за которым надо следить, поскольку Украина сейчас наносит удары по российским танкерам. Эти удары влияют на способность России перевозить нефть или по крайней мере увеличивают стоимость ее перевозки.

Какой "компромисс" Трампа может стать ловушкой?

США предлагают Украине так называемые гарантии безопасности, аналогичные статье 5. Это самое выгодное предложение на данный момент. Однако, по данным Politico, это предложение ограничено по времени. Поскольку Штаты предупреждают, что в будущем предложения по гарантиям безопасности могут быть менее щедрыми. Это ультимативное предложение?

Я бы немного сместил акцент. Потому что здесь важна более широкая перспектива, и она также включает европейцев. В минувшие выходные у нас состоялись переговоры в Берлине, в которых участвовали украинские официальные лица, президент Владимир Зеленский, европейские лидеры, очень важные деятели. Например, там был Фридрих Мерц.

Еще там были американцы. Интересно, какие именно американские посланники работали с Кремлем. Это Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Менее чем два месяца назад Уиткофф и Кушнер работали с главным чиновником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым над ультиматумом против Украины.

Там не было четких гарантий безопасности. Украине предложили уступить территорию, а именно остальную часть Донецкой области. Западную помощь предлагалось сократить, украинскую армию ограничить.

Поэтому я подчеркиваю, что европейцы и Украина маневрировали, включая контакты с чиновниками Трампа, которые на самом деле их поддерживают. Я бы снова напомнил слова госсекретаря Марко Рубио. Нужен лучший вариант, например прекращение огня по линии фронта без вывода украинских войск из Донецка. Президент Зеленский ранее заявил, что это открытый вопрос.

Но относительно гарантий безопасности теперь у нас впервые есть подробный подход к тому, что нужно для защиты от будущего российского вторжения. Европейцы заявляют, что готовы направить свои силы в Украину как для контроля за прекращением огня, так и для оказания помощи в случае новой атаки на Украину. Это большой шаг вперед.

Европа также намерена консультировать украинские войска. Это будет включать разведку, логистику и транспорт. Американцы окажут поддержку гарантиям безопасности на расстоянии. Представляется, что воздушная защита будет под руководством Штатов.

Украина никогда не имела значительных военно-воздушных сил. На протяжении всей войны Россия превосходила их по вооружению. Сейчас подключаются американцы, вероятнее всего, с воздушными силами, размещенными в Польше или Румынии. Это важная гарантия безопасности, которой президент Зеленский добивался весь год несмотря на проблемы с администрацией Трампа. Теперь он получил ее.

Стоит внимания Аппетит не угас: Путин все еще хочет захватить Украину и часть Европы, – разведка США

Интересно, что из всего этого он выделил три вопроса, которые остаются актуальными после берлинских переговоров. Он сказал, что еще остаются вопросы по Донецкой и Луганской областях, вопрос о репарационном кредите, который должен помочь Украине покрыть свои финансовые потребности. Это прежде всего вопрос ЕС, который обсуждается. Мы можем получить решение уже завтра.

Также необходимо согласовать статус Запорожской атомной электростанции, при котором Украина фактически сохранит контроль над ней без разделения управления между американцами, россиянами и украинцами.

Зеленский не выделил гарантии безопасности как вопрос, который еще предстоит решить. Итак, у вас есть гарантия, и коротко ее называют аналогом пятой статьи НАТО. Украина не является членом Альянса, но эта гарантия похожа на ту, которую получают страны НАТО от других государств в случае атаки. Это огромный шаг вперед. Я не ожидал такого от Уиткоффа и Кушнера. Это означает, что есть другие американские чиновники, которые работают с Украиной по этому вопросу.

Но все еще есть американские чиновники, которые оказывают сильное давление на Украину. Они, как правило, из лагеря Трампа. Они говорят: "Мы должны заключить это соглашение до Рождества". Трамп хотел сделать это за 24 часа, но у него не получилось. Он говорил, что это произойдет этим летом, но не получилось. Ко Дню Благодарения в конце ноября – тоже не получилось.

Люди вокруг Трампа говорят: "Украина, вы должны согласиться". То есть если у вас есть сомнения по другим вопросам, кроме гарантий безопасности, а статус Донецка ключевой, нельзя ли просто уступить? Я не думаю, что Украина отступит. Украина и Европа очертили свои позиции.

Посмотрим, что будет, потому что сообщается, что запланировано две серии встреч. Говорится, что Уиткофф и Кушнер встретятся с советником Путина Кириллом Дмитриевым во Флориде. Отмечается, что украинские чиновники направляются в США. Означает ли это, что впервые состоятся косвенные переговоры при посредничестве США между Украиной и Россией? За этим стоит наблюдать. Возможно, мы забегаем вперед.

Обратите внимание! Встреча Уиткоффа с Дмитриевым в Майами уже состоялась. Уиткофф передал российской стороне мирный план. Пресс-секретарь Путина сообщил, что этот мирный план находится на этапе анализа.

Главное здесь то, что Путин все еще не соглашается на прекращение огня. Он продолжает вторжение. Но Украина имеет гарантии безопасности. Это огромный шаг вперед.

Президент Зеленский недавно сказал, что США предложили "компромисс", где российская армия не войдет в часть нашего Востока, а украинская армия – отступит. Не кажется ли вам, что это предложение от Штатов может стать ловушкой для украинской армии, поскольку российские войска смогут продвинуться на Донбассе, а Украина просто отступит?

Безусловно, именно поэтому это один из трех вопросов, которые, по словам Зеленского, не были урегулированы. Речь идет о 22% Донецкой области, которая сейчас находится под контролем Украины. Это укрепленная территория, имеющая важное значение для защиты.

В конце октября Кремль вместе с Уиткоффом и Кушнером выдвинул ультиматум, чтобы эти территории отдали России. Уиткофф уже говорил Зеленскому и Белому дому: мол, люди там говорят на русском, так почему бы не отдать эту территорию России. Это довольно бессмысленный аргумент. Это похоже на утверждение, что если люди говорят на испанском в некоторых частях США, то Испания должна получить части Флориды, Техаса и Калифорнии. Вот о чем говорилось в ультиматуме, выдвинутом в конце октября.

Европа и Украина отказали, потому что хотят прекращения огня по нынешней линии фронта. Тогда американцы предложили другое решение – не отдавать эту часть Донецкой области России, но сделать ее свободной экономической зоной. То есть там можно будет вести бизнес, но это будет демилитаризованная зона глубиной 30 километров – ни российских, ни украинских войск там не будет.

Президент Зеленский и другие лица указали на ряд проблем, связанных с этим предложением. Прежде всего оно содержит призыв к Украине фактически отступить на 30 километров, но в то же время нет призыва к России вывести войска с оккупированной ею территории. Так почему бы каждой стороне не отступить на 15 километров?

Во-вторых, кто будет обеспечивать безопасность в этой демилитаризованной зоне, кто даст гарантии, что не будет наступления? Если там не будет украинских войск, то будут ли американские? Нет, потому что люди Трампа не будут отправлять американцев в Украину. Будут ли европейские войска? Это довольно рискованно, потому что россияне будут атаковать их. Или, может, будут силы ООН или других стран?

Американцы выдвинули очень расплывчатое предложение, поэтому оно не было согласовано. Не думаю, что его согласуют. Американцы до сих пор не понимают, с чего начать, а начать надо с того, чтобы заставить Владимира Путина прекратить огонь. Однако чиновники Трампа не хотят этого делать. Они не желают заставлять Путина прекращать огонь. Поэтому мы и ходим вокруг, рассматривая другие предложения, которые порой расплывчатые и направлены против Украины.

Хочу продолжить тему 5 статьи НАТО. Американский чиновник заявил агентству Reuters, что Трамп считает, якобы он сможет убедить Россию принять гарантии, предусмотренные пятой статьей. Можете ли вы представить себе такой сценарий?

На праздники хочется чуда, но не всегда оно случается. Владимир Путин неоднократно заявлял, что не намерен мириться с присутствием иностранных войск в Украине. В своем недавнем выступлении Путин заявил, что европейцы якобы деструктивные, и им вообще не место в Украине. Как можно получить гарантии НАТО, если европейцы не принимают в этом участия? Этого не произойдет.

Россия неоднократно заявляла, что не хочет ничего, что могло бы приблизить Украину к Альянсу. Речь идет не только о том, что Кремль не хочет членства Украины в НАТО. Она также не хочет, чтобы Украина имела тесные связи со странами Альянса. Как можно иметь гарантии, аналогичные пятой статье НАТО, если между Украиной и другими странами нет тесных связей?

Здесь говорится о двух разных типах американцев. Есть одна группа американцев – вы не знаете большинство их имен, потому что это карьерные чиновники, – обсуждающая практический вопрос о том, что на самом деле означает гарантия безопасности. Они говорят о необходимой авиации, о наземных войсках, о так называемых механизмах деэскалации, которые необходимы, чтобы попытаться избежать случайной эскалации.

Есть другая группа американцев, которая находится рядом с президентом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которые просто выражают свои желания, не учитывая детали того, что происходит в Украине. Но возникает важный вопрос: когда Россия отвергнет это, скажут ли эти чиновники Трампа россиянам, что будет именно так, или они снова вернутся в карман Кремля, как это произошло в конце октября?

Россия требует полного вывода украинских войск из Донбасса, тогда как заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков говорит, что Москва не уступит Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас полностью включены в российскую конституцию. Как вы это оцениваете? Есть ли еще пространство для переговоров?

Американцы продолжают говорить, что мир близко. Россияне здесь очень четко дают понять, что не остановят атаки, пока не получат определенных вещей. Прежде всего – всю Донецкую область.

Также на Юге Украины они хотят по крайней мере фактического признания того, что они удерживают части Запорожской и Херсонской областей. Они на самом деле хотели бы получить юридическое признание этого. Им действительно хочется, чтобы люди говорили, что это теперь часть великой России.

Принципиальная вещь, на которой нужно настаивать, – это то, чтобы Украина четко очертила, что Россия оккупирует эти территории и при прекращении огня Россия продолжит их оккупировать. Но Украина не откажется от суверенитета над этими территориями. Это – оккупированная территория.

Почему это важно? Потому что вам не нужна ситуация, которая была после Второй мировой войны, когда Германию поделили на части. Западная Германия, конечно, была связана со США, Францией, Великобританией, а Восточная Германия – с Россией. Вы не желаете, чтобы это повторилось, поэтому не хотите, чтобы Украина отказалась от своего суверенитета и фактически согласилась на разделение.

Интересно, что единственная страна, с которой я работаю и которая это признает, – это Польша. Польский народ говорит, что Украина не может отказаться от суверенитета над Запорожьем, Херсоном и Донбассом. Потому что какая страна неоднократно подвергалась разделению за последние несколько веков? Польша. Они упорно боролись, чтобы снова стать единой страной.

Ужасный факт, что российскую оккупацию, вероятно, придется принять на несколько лет. Но признание оккупации не равнозначно отказу от суверенитета и передачи этих территорий России ни юридически, ни фактически.

Есть только один способ остановить Путина: в чем он заключается?

Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится продолжить войну против Украины в следующем году. Он также указывает на недавние заявления Владимира Путина. Как вы оцениваете появление Путина в минобороны России на этой неделе на встрече российских генералов?

Прежде всего Путин сказал что-то вроде того, что обсуждают, что Россия получит исторические территории в Украине. Когда он говорит "исторические территории", то имеет в виду те области, о которых мы говорили на Востоке и Юге, а, возможно, и больше. Кремлевский диктатор говорил, что Одесса якобы является исторически российской. То есть Владимир Путин говорит, что не остановится на целях этого вторжения.

Также российский диктатор отвергает переговоры о завершении вторжения, фактически сообщая, что определенные люди не имеют легитимности. Он заявлял, что европейцы не имеют легитимности и что правительство Зеленского является нелегитимным.

Я хочу быть очень четким, потому что найдутся люди, которые будут говорить, что мы несправедливы к россиянам, к Кремлю, что россияне просто защищаются. Путин ведет агрессивную войну, в которой не собирается идти на компромиссы. Меня спрашивали, скоро ли прекращение огня, – нет, я так не думаю.

Путин имеет цель сломать, расколоть Украину, сделать украинцев в некоторых частях страны россиянами. Думаю, единственный способ, как он откажется от этого, – это когда не будет иметь больше ресурсов, чтобы продолжать вторжение, в частности экономических. Тогда он остановится.

А до того времени с сожалением сообщаю: вы должны оставаться сильными. Европа должна оставаться сильной. Хорошие американцы тоже должны оставаться сильными, что бы ни делал Дональд Трамп.

О деньгах для Украины на следующий год

В Брюсселе состоялась еще одна встреча, на которой лидеры ЕС приняли решение о предоставлении Украине репарационного кредита. Три страны не поддержали эту идею. Reuters сообщает, что без дальнейшей финансовой поддержки ЕС в Украине могут закончиться деньги в следующем году, что значительно увеличит риск поражения в войне. Насколько реалистичным является этот сценарий?

Эта неделя была одной из важнейших за эти 47 месяцев вторжения. Мы говорим не только о переговорах между Москвой, Европой, Украиной и Штатами, не только о военной ситуации, но и об экономической. Украине необходимо около 135 миллиардов евро в течение следующих двух лет для покрытия государственных финансов и расходов на общественные услуги. Все налоги Украины идут на нужды армии, чтобы сдерживать вторжение.

Кто даст эти 135 миллиардов? Нужно обращаться к международному сообществу. Прежде всего к европейцам, особенно к Евросоюзу. Существует несколько механизмов для привлечения этих средств. Вероятно, сейчас задействованы два из них. Один – это заимствование денег на рынках капитала, а другой – использование замороженных российских активов в Европе.

Кстати, ЕС согласовал репарационный кредит Украине на 90 миллиардов на 2 года. Однако Венгрия, Словакия и Чехия не присоединятся к помощи Киеву.

В Европе находятся российские активы на сумму около 210 миллиардов евро. Вы можете предоставить Украине кредит с помощью этих активов. А причина, по которой это называют репарационным кредитом, заключается в том, что, когда мы положим конец вторжению, Украине придется вернуть этот кредит ЕС. Но эти деньги будут конфискованы у России как компенсация за ущерб, нанесенный Украине.

Это обсуждалось также на другой встрече в Гааге. Бельгия является страной, которая выступает против этого. Причина заключается в том, что Бельгия владеет примерно двумя третями российских активов на сумму около 135 миллиардов через компанию Euroclear. Там боятся, что россияне могут преследовать их юридически и попытаться отсудить деньги или что Россия будет преследовать бельгийские компании и отомстит им.

Россияне действительно угрожают бельгийским чиновникам. Об этом сообщили европейские службы безопасности. Они угрожают бельгийским чиновникам и бельгийским руководителям, включая генерального директора Euroclear. Поэтому бельгийцы говорят, что ЕС должен защитить их, если этот репарационный кредит предоставят. Именно поэтому два дня проходили переговоры.

Но дело приходится иметь не только с бельгийцами, другие страны также имели опасения. Оставим Венгрию и Словакию в стороне, потому что они никогда не согласятся на это, но это решение не требует единодушного голосования. Для этого достаточно квалифицированного большинства.

Что это значит? Есть страны, такие как Италия, которая заявила, что хочет убедиться, что правовая основа для этого является абсолютно надежной. Они имеют в виду, что желают убедиться, что Россия не сможет требовать возврата этих денег, если передать их Украине.

Это важно, потому что, по некоторым сообщениям, администрация Трампа угрожала ЕС. Некоторые чиновники администрации Трампа, которые, по моему мнению, вели переговоры с россиянами о совместных экономических проектах, не хотят, чтобы российские активы передавали Украине. Они оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Почему Путину нужна победа до весны 2026 года?

Издание Time сообщает, что российская экономика военного времени разрушается из-за сокращения доходов от энергоносителей, потери квалифицированных рабочих и ослабления промышленной базы. Также издание предполагает, что позиция Путина гораздо слабее, чем это следует из его риторики. Учитывая его намерение продолжать войну, как долго его ресурсы реально смогут выдержать?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мы говорили о резком сокращении доходов от нефти и газа. Можно добавить, что сейчас экономика России демонстрирует практически нулевой рост. Можно вспомнить неофициальную инфляцию на уровне 20 – 25% и даже то, что в некоторых регионах России наблюдается дефицит ресурсов. Мы могли бы поговорить о том, что в России приостановлены выплаты военнослужащим и членам их семей.

Итак, есть признаки того, что российская экономика находится под давлением. Но как долго можно удерживать экономику вторжения? Мы говорим о том, как долго Украина может поддерживать экономику сопротивления. Поэтому просто сказать, что Россия прекратит вторжение, потому что экономика вдруг обвалится, – неверно: это будет происходить иначе.

Думаю, в то время как ресурсы России находятся в дефиците, ей становится труднее поддерживать финансирование армии. Поэтому именно сочетание санкций и украинских ударов вглубь России должно продолжать сжимать тиски и вокруг Москвы.

Это предположение, но я думаю, что сейчас мы говорим о критическом окне в шесть месяцев. Я думаю, Путину надо сломать Украину до следующей весны. Если он не сломает Украину до следующей весны, тогда возникнет вопрос, насколько он сможет продолжать это вторжение в смысле человеческих ресурсов, техники и финансовой базы. Но все, что я могу сказать, – это лишь предположение.

Думаю, нам просто нужно иметь дело с тем, что есть здесь и сейчас. Суть в том, что поскольку времени может быть мало, Россия намерена усилить атаки. Вы знаете об атаках, которые вам приходится переживать по энергетической инфраструктуре. У них продвижение не только в Донецкой, но и в Запорожской области.

Мне как постороннему трудно об этом говорить. Это только моя надежда, которая заключается в том, чтобы просто держаться. Я хочу завершить это личным размышлением, не только как аналитик. Стойкость украинского народа нельзя сравнить ни с чем. Я не видел ничего подобного в моей жизни. Это народ, которому пришлось сталкиваться с серьезными внутренними проблемами.

Вы имели серьезные проблемы с подотчетностью и коррупцией в вашем правительстве, с которыми вам приходилось сталкиваться даже в этот период. Вам пришлось смириться с тем, что вы не знали, кто поможет вам в определенные моменты. В феврале 2022 года вам пришлось пережить ужас, когда вы даже не знали, выживет ли ваше правительство той ночью, когда российские спецназовцы угрожали зайти в столицу.

Знаменитая часть этой истории, когда президент Зеленский сказал: "Мне не нужен транспорт, мне нужны боеприпасы". Но для меня важнее всего то, что украинцы говорили то же самое. Многие из них были вынуждены покинуть страну, но многие остались и не сдались.

Я не могу сказать, когда это вторжение закончится. Но могу сказать, что, наблюдая за ним 47 месяцев, я вижу, что Украина до сих пор держится, ее правительство до сих пор работает и, что самое важное, – ее народ еще борется.