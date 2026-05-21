Речь о неделях: Украина готова к переговорам с россиянами

Киев готов к мирным переговорам – и ждет этого от Вашингтона и от Москвы. Но есть вопрос, не спрячутся ли россияне.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 20 мая.

Интересно Хотят скрыть критические проблемы: почему Путин заговорил о конце войны в Украине

Когда могут быть переговоры Украина – Россия – США?

Точно не известно, но украинский президент предположил: это может произойти в течение нескольких недель. И, возможно, с участием не только США, но и Европы.

Хорошие контакты были у нашей команды с американской стороной – и по вопросам нашего сотрудничества в сфере безопасности, и по дипломатии в отношении россиян. Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом. Мы со своей стороны готовы к таким соответствующим шагам. Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться,

– сказал Зеленский.

Он добавил: эффективнее всего на Россию влияют санкции – и "дальнобойные" от Украины, и экономические и политические ограничения от партнеров. Благодаря этому в Москве все же может возникнуть желание закончить войну в России.

Интересно! 19 мая в Государственной думе России впервые откровенно признали: экономика может не выдержать продолжения войны. Такое заявление сделал депутат от КПРФ Ренат Сулейманов. "Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но население ими пользоваться не может", – сказал он. И подчеркнул: 40 процентов федерального бюджета России выделены именно на оборону и безопасность.

На каком этапе мирные переговоры сейчас и нужны ли?

О них не вспоминали относительно давно: сначала внимание США отвлекла война в Иране, а потом Украина сосредоточилась на подрыве российского потенциала – в частности, на ударах по НПЗ. Силы обороны успешно уничтожают врага на фронте, инженеры разрабатывают оружие, которое летит все дальше, а дроны "Азова" контролируют логистику вокруг Донецка. Более того, Пентагон отправляет своих военных учиться в Украину.

Иностранные СМИ все громче говорят о том, что Украина переломила ход войны и перехватила стратегическую инициативу. Особенно ярко это проявилось в "разрешении" Зеленского для Путина провести парад на Красной площади.

На этом фоне может показаться, что переговоры вести вообще не стоит и следует давить военным путем. Военные успехи Украины затмили дискуссию о перемирии, которое предлагали обе стороны друг другу.

Иностранные медиа передают похожие сообщения. Например, Financial Times указали: Зеленский и Путин не видят смысла в продолжении мирных переговоров с участием США. Представители переговорной команды Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, кстати, так и не доехали в Киев, хотя собирались.

The New York Times 11 мая написали: Украина готовится к затяжной войне – и без помощи США. Потому что значительно лучше справляется самостоятельно. Старший директор европейской политически-консалтинговой компании Rasmussen Global Гарри Неделку заявил, что мирный процесс фактически мертв. А США больше не выглядят как надежный и благоразумный посредник между сторонами.

В то же время политолог Владимир Фесенко, которого процитировали NYT, подчеркнул: мирные переговоры важны, Киев не может полностью отказаться от сотрудничества с Вашингтоном. Америка, какой бы она ни была, все же единственный реальный и наиболее влиятельный модератор в мирном процессе. И здесь ей не найти альтернативы.

Но Украина пытается это сделать. The Telegraph 20 мая со ссылкой на источники рассказали: Зеленский хочет возродить формат Е3, то есть "евротройки". Это неформальное сотрудничество между Великобританией, Германией и Францией. Украина, по данным источников СМИ, больше не считает США эффективным посредником в переговорах.