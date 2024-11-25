Под давлением мировых изменений: в Politico оценили, сможет ли Трамп остановить войну в Украине

Трамп стремится достичь мира в Украине, однако ситуация на фронте усложняет этот процесс. Международные изменения ставят под сомнение эффективность мирных инициатив.

Дональд Трамп, став новоизбранным президентом США, продолжает выступать за мирное решение войны в Украине, однако он может столкнуться с рядом трудностей. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Politico.

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Почему Трамп может столкнуться с трудностями по урегулированию войны в Украине

Еще во время кампании он обещал завершить войну в Украине "за 24 часа", заявив, что сможет заключить соглашение, по которому Украина уступит территорию и будущее членство в НАТО в обмен на прекращение боевых действий.

Однако для этого ситуация на фронте должна быть стабильной, чего пока не наблюдается. Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины и проводит массированные обстрелы, что только усложняет любые мирные инициативы.

Трамп считает, что есть возможность для мирного урегулирования, хотя пока ни Россия, ни Украина не готовы к компромиссу. Кроме того, хотя в США есть мощные сторонники поддержки Украины, в частности новый секретарь государства Марко Рубио, Трампу может быть трудно отступить от своей позиции, не потеряв поддержку среди избирателей и политиков, которые выступают против уступок Кремля.

Новоизбранный президент намерен выступать посредником между Украиной и Россией, но глобальные изменения в ситуации и устойчивость позиций обеих стран могут сделать его попытки мирного урегулирования значительно сложнее, отмечает издание.