Шанс на мир или обман Путина: все о заявлениях России и Украины о переговорах и реакции мира

Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры. Местом встречи российский диктатор решил выбрать Стамбул, а дату проведения переговоров запланировал на 15 мая.

До этого Украина вместе с "коалицией решительных" предлагала Путину начать полное прекращение огня на фронте на 30 дней, однако Россия на это не согласилась. Что известно о заявлении Путина о переговорах, как на это отреагировал Зеленский, Эрдоган и другие мировые лидеры – читайте в материале 24 Канала.

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Что заявили в России о прямых переговорах с Украиной

Российский президент Владимир Путин во время ночной пресс-конференции для журналистов 11 мая заявил, что предлагает Украине "без предварительных условий" возобновить прямые переговоры. И даже назвал место и дату – 15 мая в Стамбуле, Турция.

При этом Путин сказал, что не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии, а также что теперь "мяч на стороне Украины".

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков объяснил, что мирное решение по войне в Украине можно найти только "в ходе нынешних, серьезных переговоров". Чиновник заявил, что готовность к этим переговорам была якобы показана и продемонстрирована президентом России.

Между тем помощник российского диктатора Юрий Ушаков отметил, что российская сторона готова начать переговоры с самого утра. В то же время кто возглавит российскую делегацию – сообщат в ближайшее время.

Ушаков также говорит, что "надо поехать и начать переговоры", и, по его мнению, это "достаточно просто, если люди этого хотят, конечно". Также, по словам чиновника, переговоры должны происходить с учетом результатов "прерванных в 2022 году" Стамбульских переговоров и ситуации "на земле".

Как ответили на слова Путина в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский, реагируя на слова Владимира Путина о переговорах, сказал, что это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Президент отметил, что все в мире уже очень давно этого ожидали.

Глава государства подчеркнул, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. По словам Зеленского, нет смысла продолжать убийства даже на день.

Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтра, 12 мая, и Украина готова встречаться,

– подытожил он.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на слова Путина заявил, что сначала должно быть прекращение огня на 30 дней, потом "все остальное". Глава ОП подчеркнул, что именно прекращение огня – это первый шаг к завершению войны.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко на заявления российского диктатора отметил, что из выступления главы Кремля стало понятно, что Путин выбрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления.

Позже он добавил, что Россия должна согласиться на полное прекращение огня, чего пытается сейчас избегать.

Какова реакция мира на слова Путина и Зеленского

Соединенные Штаты

Дональд Трамп после телефонного разговора с Зеленским и заявления Путина заявил о потенциально большом дне для России и Украины.

Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир,

– написал Дональд Трамп.

Также отметил, что будет продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В то же время отметил, что Соединенные Штаты хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле.

"Впереди большая неделя!" – подчеркнул президент США.

Отдельно спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог написал, что сначала должно быть безусловное 30-дневное прекращение огня, и во время него можно переходить к всеобъемлющим мирным переговорам. Но не наоборот.

Турция

В Офисе Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что во время телефонного разговора с Эммануэлем Макроном турецкий глава отметил, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, поэтому этой возможностью следует воспользоваться.

Кроме того, у Эрдогана заявили, что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров России и Украины, для обеспечения прекращения огня и длительного мира.

"Наш Президент заявил о важности продолжения сотрудничества в деликатно реализованных процессах начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины", – резюмировали в офисе президента Турции.

Франция

Президент Франции Макрон назвал предложение Путина возобновить прямые переговоры Москвы и Киева "первым шагом, но недостаточным".

Безусловное прекращение огня не предшествует переговорам. Путин ищет выход, но хочет выиграть время,

– сказал он журналистам в польском Перемышле на пути из Киева домой.

Впоследствии Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х написал, что "не может быть переговоров, пока говорит оружие".

В частности, президент Франции напомнил, что 10 мая в Киеве и вместе с президентом США Дональдом Трампом было выработано четкое предложение и ультиматум к России – безусловное 30-дневное прекращение огня, что начинается с понедельника 12 мая.

"Президент Зеленский взял на себя обязательства, не ставя никаких условий. Теперь мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Не может быть переговоров, пока говорит оружие. Не может быть диалога, если одновременно бомбардируют мирных жителей. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы могли начаться переговоры. Ради мира", – отметил Макрон.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х написал, что миру нужно немедленное и безусловное прекращение огня.

В ответ на наш призыв россияне предложили начать мирные переговоры 15 мая. Однако мир ждет единогласного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Больше никаких жертв!

– заявил Туск.

Германия

Предложение Владимира Путина провести мирные переговоры без перемирия также прокомментировал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский, он назвал слова Путина "хорошим знаком", но отметил, что это "далеко от необходимого".

"Мы ожидаем, что Москва согласится на перемирие, которое обеспечит настоящие переговоры. Сначала должно затихнуть оружие, а потом могут начаться дискуссии", – сказал Мерц.