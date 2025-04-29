Трамп уже в полушаге от этого: что может побудить США к более жестким решениям по России

Дональд Трамп уже намекал, что может ввести дополнительные санкции против России, если Путин не захочет остановить войну. Многое зависит от следующих двух недель.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что усиление санкций против России – это один из сценариев. Но все может развиваться по-другому.

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Будут ли новые санкции против России

Как отметил Мусиенко, многое будет зависеть от того, что будет происходить вокруг 9 мая. Есть два возможных варианта развития событий.

Не стоит исключать сценарий, при котором Путин объявит на параде, что готов пойти на прекращение огня. Он наговорит много разного вроде, что Россия побеждает в войне, поэтому ее можно завершать. Российская пропаганда завернет все в "красивую обертку". Возможно, именно поэтому там недавно начали убеждать, что полностью освободили Курскую область. Хоть и это неправда.

Однако может быть и совсем другой сценарий. Все может закончиться так же, как и с пасхальным перемирием. Тогда будет очередной раунд дипломатических переговоров, что может разочаровать Трампа.

26 апреля Трамп разместил пост, по которому можно сказать, что он находится в полушаге от решения усилить санкции против России. Но индикатором является 9 мая,

– сказал Мусиенко.

Есть другие факторы, которые могут подтолкнуть Трампа к усилению санкций. Сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил о двухпартийном законопроекте по усилению ограничений против России. Соавторами его являются почти 60 конгрессменов. Также у Трампа началось падение рейтингов, хотя он отказывается это признавать.