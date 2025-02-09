Кремль не заинтересован в переговорах и мире с Украиной, – ISW

Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Это свидетельствует о том, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Кремль не желает переговоров и мира с Украиной

Аналитики в отчете сослались на заявление Владимира Зеленского, который со ссылкой на данные разведки заявил, что российские силы формируют новые военные дивизии, строят дополнительные объекты оборонно-промышленной базы, планируют увеличить численность военнослужащих более чем на 100 тысяч солдат и углубляют военное сотрудничество с Северной Кореей.

В Институте изучения войны напомнили, что в январе 2023 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании 14 новых военных дивизий. Однако в ISW не могут подтвердить, имеет ли Зеленский ввиду эти ранее объявленные планы, или создание дополнительных новых дивизий. Также аналитики в Институте не могут проверить статус формирования 14 дивизий, о которых ранее объявил Шойгу.

Президент Зеленский подчеркнул, что усилия России по наращиванию сил, реструктуризации и оборонного производства дают понять, что Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и стремится продолжать войну.

Такие планы свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, является стороной, которая отказывается от добросовестных переговоров и активно продвигает затяжную войну, а не мир, а также создает условия для подготовки к потенциальному более широкому конфликту с НАТО. Российские официальные лица и информационное пространство часто подают войну в Украине, как часть более широкой конфронтации с Западом,

– подчеркивают в ISW.