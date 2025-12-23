Об этом мало говорят: политолог указал на интересный момент в последних переговорах

Представители России и США провели переговоры в Майами. По утверждению сторон, они были конструктивными, а Кремль убеждал в своем желании достичь мира.

Также о конструктивной встрече заявил Стив Уиткофф и после разговора с представителями Украины. Как отметил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, в ней принимали участие европейские посредники.

Почему до сих пор не удается достичь мира?

"Переговоры проходили в течение нескольких дней. Интересно, что в них принимали участие представители Турции, Катара. Мы мало знаем о чем именно они договаривались", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Есть догадки, что они пытались восстановить процесс обмена пленными, возвращения детей. Однако круг переговорщиков действительно расширяется. Также стоит обратить внимание, что заявления Стива Уиткоффа и Рустема Умерова после переговоров почти идентичны.

Некоторые даже воспринимают их как совместное заявление. Поэтому оценка процесса очень положительная, а переговоры называют конструктивными. Но здесь мы подходим к главной проблеме, потому что обе, по оценке Виткоффа, стороны стремятся к миру, но его почему-то нет,

– добавил политолог.

Причина в том, что понимание условий мира у каждой из сторон – принципиально разное. Украина выступает за прекращение огня по линии фронта, а Россия требует выхода ВСУ с Донбасса и односторонних уступок со стороны Киева.

США предложили механистический компромисс

Американцы предлагают де-факто определить 3 украинских региона – российскими. Речь идет о Крыме, Донецке и Луганске. По Херсонской и Запорожской, то они получат неопределенный статус. Далее будет прекращение огня на линии фронта.

Впрочем Путин требует, чтобы Украина отказалась не только от Донбасса, но от части Херсонской и Запорожской областей, которые они не контролируют. Для Украины это неприемлемо.

Переговорный процесс продолжится и после Нового года. Даже если Виткофф приедет в Москву с согласованным документом, то Россия все равно скажет, что с некоторыми пунктами не соглашается. Поэтому я скептически отношусь к возможности заключения соглашения,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Пока трудно назвать план, который бы приняла и Украина, и Россия. Есть вопросы по которым договориться невозможно. Единственный вариант – отложить пункты договора, которые невозможно согласовать.

Стратегия Кремля заключается в том, что Украина должна согласиться на то, о чем между собой договорятся Россия и США. Именно поэтому говорят, что переговорщику Кремля Кириллу Дмитриеву запретили общаться с украинской делегацией.

Может быть еще один интересный формат

О нем упоминал еще летом 2025 года Владимир Зеленский. Ранее его применяли в отношении зерновой сделки. Тогда Россия и Украина при посредничестве Турции договорились о продовольственном коридоре для экспорта зерна.

В нынешней ситуации его можно применить, если обе страны подпишут одинаковый документ, но сделают это порознь. Поэтому у них будут взаимные обязательства.

Также важными были договоренности о прекращении огня на море, в воздухе и по объектам энергетики. По моему, мнению в марте 2025 года, когда об этом говорили, мы были ближе к миру, чем сейчас,

– добавил политолог.

Если бы их придерживались, то в дальнейшем можно говорить о перемирии на земле, но американцы отказались от такого подхода. Уже в апреле они перешли к разговорам о всеобъемлющем прекращении огня.

