"Согласовываются даты и состав": Зеленский о контактах Офиса президента с администрацией Трампа
Вскоре должны происходить переговоры между командами Владимира Зеленского и Дональда Трампа относительно войны в Украине. Президент Украины рассказал о подготовке.
Владимир Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Дональдом Трампом. Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет 24 Канал.
Смотрите также У Зеленского прокомментировали заинтересованность Трампа в редкоземельных металлах Украины
Уже есть рабочие даты
По словам Зеленского, у главы Офиса Президента был разговор с Волтцом, советником по национальной безопасности США, и с Келлогом, спецпредставителем по Украине и России. Команда украинского лидера имела контакт.
У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды,
– объяснил президент.
Он подчеркнул, что они будут вместе работать.
Владимир Зеленский неоднократно говорил, что переговоры с Россией возможны с позиции силы. Он также выражал надежду, что действующий президент США сможет заставить Россию к этому. В то же время Украине нужно преимущество на фронте, чтобы иметь выгодные позиции за столом переговоров.