В России жалуются, что совместное заявление по итогам переговоров с США не согласовали из-за Украины

США и Россия должны были сегодня утром обнародовать совместное заявление по результатам переговоров делегаций в Эр-Риаде. Этого, впрочем, не произошло якобы из-за позиции Украины.

В России пожаловались, что Украина помешала США и России согласовать заявление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Почему Россия и США не обнародовали совместное заявление по результатам переговоров

В России заявили, что совместное заявление о переговорах в Эр-Риаде США и Россия не смогли согласовать из-за позиции Украины.

Они (делегации США и России, – 24 Канал) сидели 12 часов и, кажется, согласовали совместное заявление, которое не было принято из-за позиции Украины,

– сообщил заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации России Чижов.

Напомним, США и Россия планировали обнародовать совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии в 10:00 по Киеву.

Позже представитель Кремля Песков заявил, что этого не произойдет. Он оправдал это тем, что это были "технические консультации".