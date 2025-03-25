В России жалуются, что совместное заявление по итогам переговоров с США не согласовали из-за Украины
- Совместное заявление по итогам переговоров между США и Россией в Эр-Риаде не было согласовано из-за позиции Украины.
- Российские чиновники утверждают, что переговоры продолжались 12 часов, но совместное заявление не было принято.
США и Россия должны были сегодня утром обнародовать совместное заявление по результатам переговоров делегаций в Эр-Риаде. Этого, впрочем, не произошло якобы из-за позиции Украины.
В России пожаловались, что Украина помешала США и России согласовать заявление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
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Почему Россия и США не обнародовали совместное заявление по результатам переговоров
В России заявили, что совместное заявление о переговорах в Эр-Риаде США и Россия не смогли согласовать из-за позиции Украины.
Они (делегации США и России, – 24 Канал) сидели 12 часов и, кажется, согласовали совместное заявление, которое не было принято из-за позиции Украины,
– сообщил заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации России Чижов.
Напомним, США и Россия планировали обнародовать совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии в 10:00 по Киеву.
Позже представитель Кремля Песков заявил, что этого не произойдет. Он оправдал это тем, что это были "технические консультации".