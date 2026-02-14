Россия вновь сменила главу делегации на переговорах: о чем это может свидетельствовать

Стало известно, что Россия направила на следующий раунд переговоров, который состоится 17 –18 февраля 2026 года в Женеве, Владимира Мединского. Кремль снова меняет главу своей делегации.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что в Кремле ведут очень циничную и примитивную игру в процессе переговоров. Это привычная тактика для России, которую оккупанты использовали и раньше.

О чем свидетельствуют изменения России в переговорной делегации?

Валерий Клочок считает, что во время мирных переговоров стороны уже согласовали, на каких условиях может быть прекращение огня, кто это будет мониторить и какие войска и на какие позиции будут отведены.

Но теперь есть политический вопрос. Конечно, для этого они (россияне – 24 Канал) туда отправляют Мединского. Учитывая это, я довольно скептически настроен на переговоры в Женеве, но есть 1 нюанс,

– заметил он.

Говорится о том, что недавно в Москву с визитом приезжал руководитель миссии ОБСЕ, который является главой зарубежного ведомства Швейцарии. Это страна, где будут проходить следующие переговоры между Украиной и Россией.

Кто будет представлять Украину на переговорах в Женеве?

Делегацию возглавит Рустем Умеров, а также Украину будут представлять руководитель военной разведки Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, дипломат Сергей Кислица и заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.



По словам Умерова, состав команды сформирован с учетом военных, политических и безопасностных аспектов для достижения устойчивого мира.

Интересно, что Сергей Лавров получил приглашение в Швейцарию. Ему пообещали, что там не будут действовать санкции против него.

Это указывает на то, что сейчас будут выдвигаться политические требования. Вероятно, относительно языка, церкви или признания украинских территорий российскими. Однако Кремль прекрасно понимает, что никто в Украине этого никогда не сделает,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Поэтому, по его мнению, маловероятно, что следующий раунд переговоров приведет к каким-то результатам, однако Россия, точно, не будет выходить из этого процесса.

Это невыгодно для Кремля, ведь там стремятся заручиться поддержкой Соединенных Штатов Америки, чтобы получить решение о снятии санкций. Это крайне важно, учитывая сложное экономическое положение России.

Как продолжаются мирные переговоры между Украиной и Россией?