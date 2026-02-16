Укр Рус
16 февраля, 21:37
Украинская делегация прибыла в Женеву: Умеров выразил ожидания от переговоров

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Женеве планируется трехсторонняя встреча по войне в Украине.
  • Украинская делегация, возглавляемая Рустемом Умеровым, готова к работе.

В Швейцарии 17 –18 февраля состоится новый раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией и США о прекращении войны. Команда переговорщиков от Украины вечером 16 февраля уже прибыла в Женеву.

Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров.

Актуально Не заставляем подписывать соглашение, – Рубио назвал роль США в мирном процессе

Чего Украина ожидает от переговоров в Женеве?

По словам Умерова, повестку дня встречи уже согласовали. Украинская делегация готова к работе.

Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по безопасности и гуманитарным вопросам – для продвижения к достойному и устойчивому миру,
– подчеркнул Умеров.

Стоит также заметить, что со стороны Украины во встрече будут участвовать:

  • Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента;
  • Андрей Гнатов – начальник Генштаба;
  • Давид Арахамия – председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины;
  • Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.

Какие заявления звучали относительно переговоров в последнее время?

  • По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время встречи стороны планируют обсудить, в частности, и территориальные вопросы. Он также отметил, что Владимир Мединский будет возглавлять российскую делегацию на переговорах по Украине. К тому же, участие в переговорах примут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель ГРУ Игорь Костюков и другие должностные лица.

  • Между тем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что инициативы президента Дональд Трамп, направленные на поиск путей завершения войны в Украине, вызывают неожиданно критическую реакцию со стороны части международного сообщества.

  • В то же время, по оценкам Института изучения войны (ISW), во время переговоров в Женеве Россия может добиваться не только территориальных уступок со стороны Украины. Аналитики предполагают, что Кремль стремится к смене политического руководства в Киеве на более лояльное к Москве и ослабления украинской государственности.