Наши дети должны готовиться к войне, она – надолго, – Верещук о возможном перемирии с Россией

Россия всячески пытается избежать любого перемирия. Впрочем, даже если она и согласится на него, украинцы должны понимать – война на этом не закончится.

Это в комментарии журналистам отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Чиновница говорит, что мы должны растить поколение, которое будет способно дать отпор врагу в любой момент, передает 24 Канал.

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Угроза со стороны России с нами на много лет

Мы все должны понять – война надолго назависимо от того, будет ли перемирие, или нет, будут ли мирные соглашения или нет. Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века,

– заявила Верещук.

Чиновница отметила, что украинцы должны перенастроить свое сознание, чтобы иметь возможность отразить нападение противника в любую минуту. Только тогда, когда Россия будет знать, что украинское общество готово к сопротивлению, что в случае нового нападения по оккупантам "будет стрелять каждый дом", она не решится наступать.

"Вот наша стратегия. Наши дети должны готовиться, должны знать, что такое война. Потому что все мы в ней, в конце концов, живем", – подытожила Верещук.

К слову, министр обороны Умеров заявил, что Украина находится на первом этапе достижения мира с Россией, который включает договоренности об обмене военнопленными и гражданскими.

Второй и третий этапы охватывают прекращение огня и встречу лидеров.