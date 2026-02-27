"Трамп –не наивный человек": Уиткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения
- Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение не будет заключено, если украинцы не будут уверены в своей безопасности после окончания войны.
- Уиткофф также подчеркнул важность жестких протоколов безопасности со стороны США и Европы для обеспечения мира, а также отметил планы по экономической поддержке и восстановлению Украины.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что не согласится на мирное соглашение между Украиной и Россией, пока украинцы не будут уверены, что Москва больше не будет прибегать к вооруженной агрессии.
Об этом сообщает New York Post.
Каким должно быть мирное соглашение по Украине?
Стив Уиткофф заявил, что мирного соглашения не будет, если Украина и ее граждане не будут иметь уверенности, что смогут жить в безопасности после окончания войны.
Это должен быть конечный результат – реальность мира. Я считаю, что для этого потребуются жесткие протоколы безопасности со стороны Соединенных Штатов, подкрепленные жесткими протоколами безопасности со стороны Европы. И мы поставили перед собой цель на первой встрече в Женеве – мы работали долгие часы - установить это,
– подчеркнул спецпредставитель Трампа.
Известно также, что 26 февраля Уиткофф и Джаред Кушнер снова находились в Женеве – сначала для встречи с иранской делегацией, а затем для переговоров с представителями Украины.
Посланник отметил, что вместе с экономической командой правительства они тщательно проработают пакет мер, направленных на обеспечение процветания, в частности механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и основы долгосрочного сотрудничества.
Я восхищаюсь народом Украины. Они невероятно смелые люди, и у меня сложились действительно длительные и глубокие дружеские отношения с людьми из вашей страны, которых я встретил,
– добавил Стив Уиткофф.
В то же время чиновник отметил, что Трампа нельзя назвать наивным человеком. По его словам, президент США "очень здравомыслящий и трезво оценивает ситуацию".
Когда будет следующий раунд переговоров?
В среду, 25 февраля, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога политики обсудили варианты возможного урегулирования территориальных вопросов.
После телефонного разговора Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд мирных переговоров с Россией и США состоится в начале марта.
В то же время деталей предстоящей встречи, в частности точную дату и место проведения, президент Украины не сообщил.