В США отвергли, что с Украиной и Европой якобы не консультируются по урегулированию войны

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц отверг обвинения в том, что США якобы не консультируются с Украиной и Европой по завершению войны. В то же время чиновник отказался отвечать, почему представителей Украины не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Волц рассказал о переговорах по окончанию войны

Советник Трампа отверг слухи, что якобы Украина и страны ЕС не участвуют в переговорах о прекращении войны. Он отметил, что странам может что-то не нравиться, но с ними проводят консультации.

Им может не нравиться определенная последовательность, которая происходит во время некоторых из этих переговоров. Но я должен отвергнуть любое мнение, что с ними (Украиной и Европой – 24 Канал) не консультируются. Они точно принимают в этом участие,

– заявил Волц.

Он также добавил, что под руководством Трампа должна прекратиться война между Россией и Украиной. В то же время Волц избежал ответа, почему Украину не пригласили на переговоры, которые должны состояться между российскими и американскими официальными лицами в Саудовской Аравии. Зато он отметил, что "украинский народ мужественно боролся" и его поддержали США и Европа в этих усилиях.

Ранее Волц заявил, что именно Европа должна предоставить Украине гарантии безопасности, а не США. По его словам, Трамп настаивает на такой идее через задачи по внутренним вопросам страны.