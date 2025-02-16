Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

До теми Україна не має запрошення на переговори в Саудівській Аравії, – Fox News

Волц розповів про переговори щодо закінчення війни

Радник Трампа відкинув чутки, що буцімто Україна та країни ЄС не беруть участь в перемовинах щодо припинення війни. Він зауважив, що країнам може щось не подобатися, але з ними проводять консультації.

Їм може не подобатися певна послідовність, яка відбувається під час деяких із цих переговорів. Але я мушу відкинути будь-яку думку, що з ними (Україною та Європою – 24 Канал) не консультуються. Вони точно беруть у цьому участь,

– заявив Волц.

Він також додав, що під керівництвом Трампа має припинитися війна між Росією та Україною. Водночас Волц уникнув відповіді, чому Україну не запросили на переговори, які мають відбутися між російськими та американськими офіційними особами в Саудівській Аравії. Натомість він наголосив, що "український народ мужньо боровся" і його підтримали США та Європа в цих зусиллях.

Раніше Волц заявив, що саме Європа має надати Україні гарантії безпеки, а не США. За його словами, Трамп наполягає на такій ідеї через завдання щодо внутрішніх питань країни.