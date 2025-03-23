Перемирие до 20 апреля: политтехнолог спрогнозировал действия России

Уже были сообщения, что Дональд Трамп якобы хочет заключить перемирие между Украиной и Россией до 20 апреля. Тогда будут отмечать Пасху. Это наталкивает на один интересный вывод.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что можно предположить вариант, согласно которому прекращение огня таки заработает. Но оно не будет предохранителем того, чтобы Россия снова не напала на Украину.

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Реально ли договориться до 20 апреля

Как отметил Постернак, Россия не придерживается никаких договоренностей. Украине всегда нужно об этом помнить. Именно с таким подходом можно подготовиться к потенциальным новым угрозам.

Лучшее, что может сделать Украина – постоянно учитывать фактор коварства и наглости России и готовиться. Это нужно будет делать даже тогда, если война на какое-то время затихнет,

– сказал Постернак.

Информацию о намерениях Трампа организовать перемирие до 20 апреля не стоит считать безосновательными. Существуют мнения, что действуют неформальные каналы общения между администрацией Трампа и Кремлем. Многие вещи могут согласовывать именно через такое общение.

Уже звучал ряд заявлений, согласно которым можно предположить, что Трамп действительно хочет достичь всего до Пасхи. Но это лишь предположение.

Вот Трамп говорит, что 2 апреля будет важной датой. Уиткофф говорил, что через две недели приблизимся к прекращению огня. Скорее всего, существует какой-то согласованный "коридор", который позволяет Трампу эхо уверенности и делать громкие заявления. И это наводит на размышления, что между Вашингтоном и Москвой есть более тесные отношения, чем можем себе представить,

– считает Постернак.

Добавим, по данным издания Bloomberg, Трамп хочет заключить перемирие между Украиной и Россией до Пасхи, который будут отмечать 20 апреля. Несмотря на это, источники признают, что сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий.