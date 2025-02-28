"Они доиграются": Путин и Лавров совершают примитивную ошибку в переговорах

Российские политики не могут определиться с четкой позицией по миру в Украине. Сейчас они путаются в заявлениях и пытаются играть в привычную для них игру. Впрочем, вряд ли Украина согласится на требования России.

Военный аналитик Ян Матвеев в эфире 24 Канала отметил, что Россия торгуется в переговорах о прекращении войны в Украине. Почти одновременно Владимир Путин и Сергей Лавров выразили противоположные мнения.

Смотрите также Зеленский встретился с Трампом: главные заявления лидеров после переговоров

Один сказал, что европейские войска могут находиться в Украине и гарантировать безопасность, а другой заявил, что это полностью недопустимо.

Рискованная игра Кремля

Матвеев добавил, что или они сами не определились, или торгуются. Впрочем, они будут давить и торговаться.

Лавров сказал, что замораживание линии фронта недопустимо, хотя любой человек понимает, что если речь идет о каком-то компромиссе, то это наиболее ожидаемый вариант. Любой другой вариант означает, что Украина или Россия должны серьезно прогнуться в ту или иную сторону, и непонятно, почему это должно произойти. Они могут и доиграться,

– сказал Ян Матвеев.

Он добавил, что Лавров с Путиным хотят торговаться, чтобы завоевать для себя больше. Владимир Зеленский и украинское правительство, которое будет принимать решения, вряд ли готовы удовлетворять все прихоти Путина.

"Украина не капитулировала. Нет никаких признаков того, что завтра украинская армия проиграет войну, поэтому, конечно, на все условия соглашаться не будут. И если Кремль будет идти до конца, то Дональд Трамп увидит, кто виноват в срыве переговоров. А там уже может произойти все, что угодно", – сказал Ян Матвеев.

Есть ли у Путина деньги на добровольцев

Он добавил, что сейчас в России существует нехватка личного состава. Вероятно, определенные резервы еще есть, и люди, которые добровольно могут пойти за большие деньги, также есть. Главный – вопрос, есть ли у Путина эти деньги, или достанет он их откуда-то, чтобы заплатить.

В одном регионе уже снизили выплаты, потому что явно заканчивается бюджет, и они не могут платить столько, сколько обещали. Но, конечно, мобилизация остается, однако это все повышает политические риски,

– добавил Матвеев.

Он отметил, что деградация российской армии происходит достаточно быстро. Это один из факторов, который должен убедить Путина, что переговоры необходимы.