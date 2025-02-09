Готов к любому формату переговоров с Путиным, Зеленский назвал условия

Владимир Зеленский заявил о готовности переговоров с Владимиром Путиным. Однако для этого нужно понимать, что союзники нас не бросят.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для британского вещателя ITV News.

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При каких условиях возможны переговоры Зеленского и Путина

Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров, в зависимости от их содержания,

– заявил Зеленский.

В то же время президент высказался на счет замораживания нынешней линии фронта. Он отметил, что не хотел бы этого. По словам Зеленского, пострадает несколько украинских городов, которые перерезаны этой контактной линией. Кроме этого некоторые области будут в опасности даже после войны.

"Я знаю, что такое контактная линия. Я ее помню: когда в 2019 году стал президентом, я приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны. Я был в этих селах – там жизни не было", – указал Зеленский.

Зеленский отмечает, что замороженный конфликт приведет к тому, что Путин вернется снова со своей агрессией. И это будет абсолютное поражение для всех. Как говорит президент, это станет поражением в том числе и для Трампа – поэтому нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной.

К слову, Владимир Зеленский убежден, что есть все возможности закончить войну в Украине в 2025 году. Быстрого окончания хочет и Украина, и Трамп – однако как произойдет, неизвестно.