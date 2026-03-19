Переговорную паузу следует завершать, украинская команда уже на пути в США, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Америка готова продолжить мирные переговоры. Ранее США постоянно откладывали встречи из-за войны в Иране.

Об этом президент заявил во время своего вечернего обращения 19 марта.

Когда следующий раунд мирных переговоров?

По словам Зеленского, это произойдет в субботу, 21 марта, в США.

Есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины. Переговорная пауза была, время ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, на эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки,

– сказал он.