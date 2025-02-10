Если мирный план будет невыгодным: Зеленский ответил, будет ли Украина противостоять США

Владимира Зеленского спросили, что он будет делать, если Трамп предложит невыгодное мирное соглашение. Собственно, журналистка сформулировала вопрос так: будет ли Украина противостоять США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского британскому вещателю ITV News. Также президент подчеркнул: если опустить руки, можно потерять все.

Смотрите также Переговоры о конце войны: обещания и угрозы Трампа, отговорки Путина и позиция Зеленского

Будет ли Украина противостоять США

Лидер нашего государства дал очень четкий ответ.

Мы не можем быть в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. Это невыгодно нам, воюющей стране. И это невыгодно президенту Трампу, который является президентом сильной Америки, и ему не выгодна победа Путина. Если будет противостояние, не дай бог, позиции Украины и Америки – я не хочу даже об этом думать, – то от этого выиграет только Путин. Победа Путина – это проигрыш западного мира, и Европы, и Америки,

– высказался Зеленский.

По его словам, сколько будет жить Путин, столько он будет стремиться захватить другие страны. Зеленский напомнил, что когда-то диктатор говорил о возможном вступлении в ЕС и НАТО, но изменил взгляды.

"Он живет в другом измерении другой России. Он не захотел видеть Россию демократической страной после распада Советского Союза", – сказал гарант.

У России очень много своих территорий и недр, но Кремль хочет уничтожать и убивать. Он пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, возможно, даже Венгрию. Путин стремится вернуть влияние России на мир, он сфокусирован на этом.

Я могу противостоять любому, но вы не можете противостоять своему народу. Потому что они вас выбрали, и это их волеизъявление, а я являюсь лидером этого волеизъявления.

Зеленский объяснил, что на любой план, предложенный кем-либо, украинцы смотрят так: совпадает ли он с нашей возможностью выжить. С какого бы континента его ни предлагали.