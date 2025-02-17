Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию во время переговоров США и России, – Reuters

Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию в то время, когда там будут идти переговоры между американцами и россиянами. Впрочем, президент Украины участвовать в этих переговорах не будет.

Зеленский собирается поехать в Саудовскую Аравию, но не планирует встречаться с российскими чиновниками Владимир Зеленский может прибыть уже во вторник вечером, пишет Sky News.

Это происходит в тот момент, когда дипломаты США и России будут проводить в столице Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио есть среди тех, кто будет привлечен.

Считается, что поездка Зеленского была запланирована еще до анонса американо-российских переговоров.

По данным Reuters, Зеленский уже заявил, что в среду посетит Саудовскую Аравию. Информацию о визите подтвердили Суспільному в Офисе президента, в очередной раз уточнив, что встреч с официальными лицами США и России не запланировано.