Зеленский ответил, будут ли европейцы присутствовать на мирных переговорах в Абу-Даби

Зеленский отметил важность участия Европы в трехсторонних переговорах Украины, США и России. Он призвал европейских партнеров определить конкретных представителей для предстоящего диалога.

В то же время, как стало известно в ходе пресс-конференции Зеленского с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге 28 октября, Украина не будет отказываться от трехсторонней встречи на уровне команд с США и Россией, даже если американская сторона будет настаивать на формате без участия Европы.

Что известно об участии Европы в переговорах

Зеленский отметил, что Россия всегда не очень поддерживала присутствие Европы и требовала только участия США.

А вот США сейчас уже поддерживают идею с привлечением Европы.

"Я думаю, что наши коллеги из Соединенных Штатов все поняли, что поддержка Европы означает поддержку Европы, поддержку для всех", – добавил Зеленский.

В то же время он призвал Европу к четкости в вопросе выбора представителей.

С европейской стороны, я думаю, нам нужно больше ясности в отношении того, кто будет представлять Европу, и это также важно,

– одновременно подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что непосредственное участие европейской стороны является принципиальным шагом для переговорного процесса по прекращению войны.

"Мы поработаем над списком тех, кто будет представлять Европу", – добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что вопрос действенных гарантий безопасности для Украины невозможно обсуждать без участия европейских партнеров. Хотя концептуальные рамки могут обсуждаться при посредничестве США, фиксация конкретных обязательств и финансирования требует обязательного присутствия представителей Европы.

Речь идет как о коалиции желающих с американской поддержкой, так и о возможных форматах сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Мы надеемся, что так или иначе найдем способ привлечь Европу. В конце концов, речь идет о гарантиях безопасности для Украины. Я не представляю себе этого без Европы. В конце концов, мы говорим о восстановлении, о том, кто может это сделать и кто это сделает. Европа поддерживала Украину. Именно Европа поддерживала Украину с самого начала этой войны. И, конечно, европейский бизнес будет приходить и помогать нам… Поэтому мы рассчитываем, что Европа сыграет огромную роль,

– добавил украинский президент.

Напомним, что накануне Зеленский уже провел беседу о предстоящей встрече в Абу-Даби с лидерами Норвегии и Финляндии, которые также поддерживали контакты с Москвой, чтобы согласовать позиции.

Они сообщили президенту Украины, что Россия якобы серьезно настроена на встречу технических групп в Абу-Даби.