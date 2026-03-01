"Получаем живые письма от Путина": Зеленский раскрыл, что происходит на переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что в трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией не хватает человеческого измерения. По словам главы государства, российская сторона фактически не ведет прямого диалога.

Об этом президент Украины сказал в интервью ZDF.

Какие детали относительно переговоров с Россией рассказал Зеленский?

По словам президента, для того, чтобы в переговорном процессе звучали мнения обычных людей, нужно, чтобы на переговорах были люди. В то же время он отметил, что сейчас за столом переговоров преимущественно находятся представители государств и политических интересов.

А в российском случае многие из них – это просто эсэмэски. Сообщения от России, которые потом работают на прием – принимают информацию и ее отправляют. Такие себе современные живые письма от Путина нам и потом от нас Путину,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что человеческое измерение в переговорах фактически сохраняется только в гуманитарном направлении. По его словам, именно там возможны конкретные договоренности между сторонами.

"Когда у россиян есть на это мандат, то можно договариваться об обменах. Этот гуманитарный трек очень важен", – подчеркнул он.

В то же время глава государства выразил сомнение в возможности вести с российской стороной обычный диалог, учитывая войну и ее последствия.

Но так, чтобы вдруг команды сели и поговорили как люди... Россияне же убийцы для нас. Как мы можем говорить просто как люди?

– заявил Зеленский.

Есть ли прогресс в мирных переговорах Украины и России?