Зеленский прокомментировал возможность прекращения огня

Президент Владимир Зеленский заявил, что прекратить огонь в Украине невозможно, пока Украина не будет иметь гарантии безопасности и сильную позицию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины в Брюсселе 19 декабря.

Смотрите также Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

По словам Президента, Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта, когда речь идет о России. Завершение войны возможно, если Украине в будущем будет гарантирована безопасность.

Безусловно, Украина хочет окончания войны, безусловно мы хотим мира, устойчивого мира, и безусловно, Россия этого не хочет, и это постоянно демонстрирует,

– отметил Зеленский.

Главы государства подчеркнул: Украина хочет знать, что будет после войны.

Также Владимир Зеленский отреагировал на заявления международных партнеров по уменьшению мобилизационного возраста в Украине. Президент напомнил, что важно обратить внимание не на возраст и количество военных, а на отсутствие у них оружия.

Также во время пресс-конференции Зеленский отметил, что для защиты от врага Украине необходимы системы противовоздушной обороны. Сейчас необходимо 19 дополнительных систем для защиты подстанций.