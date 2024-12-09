Зеленский заявил о новой Контактной группе по миру в Украине: для чего и кто войдет

Кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц 9 декабря прибыл с визитом в Украину. Во время своего пребывания в столице он предложил создать Контактную группу из четырех стран.

Ее целью будет выработка общей европейской позиции по завершению войны против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Мерца на брифинге в Киеве.

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Что известно о новой Контактной группе по войне в Украине

Так, Фридрих Мерц отметил, что в течение следующих недель и месяцев не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив из Европы. По его мнению, должно быть общеевропейское мнение. Лидер немецкой оппозиции добавил, что речь не только о ЕС.

У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение,

– указал он.

Обратившись к Зеленскому, Мерц сказал, что им следовало обсудить, как президент Украины воспринимает эту идею. В ответ украинский гарант заметил, "как интересно пересекаются мысли". Зеленский поддержал создание Контактной группы.

"Если честно, мы уже организовали. Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы", – указал Зеленский.

Он добавил, что Украина хочет провести такую встречу уже в декабре.