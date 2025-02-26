Зеленский сказал, пойдет ли на уменьшение количественного состава армии Украины

Владимир Зеленский высказался по поводу иностранного контингента в Украине в случае достижения перемирия на фронте. Политик ответил, будет ли уменьшать количество армии.

Во время общения с журналистами глава государства отметил, что идет работа над вопросом размещения в Украине иностранных войск. Он уточнил, что к позитивному видению этой идеи уже присоединились 8 стран, передает 24 Канал.

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"Я верю в нашу армию"

Президент сказал, что в вопросе об отправке миротворцев в Украину важную роль будет играть позиция США, количество стран, готовых предоставить свои войска, а также их численность.

"Мы делаем шаги в этом направлении. У нас сейчас есть разное видение количества", – заметил Зеленский. Впрочем, он подчеркнул, что главное – двигаться к результату.

В то же время президент выразил сомнение в том, что у России есть настоящее желание прекратить войну. И именно поэтому "мы верим в нашу армию и это будет одной из главных гарантий безопасности", добавил он.

Поэтому я сохраню в любом случае максимальный количественный состав Вооруженных сил, который необходим Украине для защиты ее интересов.

– заверил Зеленский.

К слову, сейчас в рядах Сил обороны находятся более 800 тысяч человек.