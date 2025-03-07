Украина готова к миру как можно быстрее – мы предложили конкретные шаги, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к миру как можно быстрее. Более того, наше государство уже предложило конкретные шаги, которые могут привести к этому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время вечернего обращения 7 марта.

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Что Зеленский сказал о стремлении Украины к миру

Владимир Зеленский отметил, что массированный удар России по нашей энергосистеме, по нашим гражданским объектам состоялся так обыденно для России, так подло и цинично, как и всегда, как будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну.

Украина готова к миру как можно быстрее – мы предложили конкретные шаги. И каждый день новые российские удары и сама реальность доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру – к остановке войны, к реальной дипломатии, к обеспечению безопасности и к надежному и длительному миру,

– сказал президент.

Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине, а также поддерживает наше государство, наших людей, нашу оборону и просто правду.

К слову, Дональд Трамп заявлял 7 марта, что если Украина не захочет урегулировать конфликт с Россией мирным путем, то США выйдут из него. Президент Соединенных Штатов также отметил, что приостановил помощь, чтобы "остановить войну".