Есть ли шанс на мирный протест в России: добровольцы-россияне и журналистка высказали мнение

В России сейчас сложилась ситуация, когда что за мирный, что за силовой протест можно получить почти одинаковый срок наказания. Сейчас же люди в стране просто боятся выходить на любые акции из-за репрессий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новую серию подкаста "Сопротивление.ФМ" от легиона "Свобода России".

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Возможно ли изменить ситуацию в России мирным протестом

Журналистка Анастасия Гофт рассказала, что еще в 2021 году во время протестов в Санкт-Петербурге было такое, что человеку приписывали уголовное дело из-за бросания пластикового стакана в полицию. Хотя это не было силовым сопротивлением, но срок людям давала.

В то же время легионер с позывным "Эрик" отметил, что сейчас в России как и с мирным протестом, так и с силовым можно получить почти один и тот же срок наказания. В частности, за что-либо из этого российские правоохранители могут "накрутить" срок для пребывания в тюрьме.

Другой легионер с псевдо "Севен" привел пример, когда один из россиян сел в тюрьму только за попытку поджечь военкомат.

Просто пример одного из партизан, который в начале вторжения в Украину сел за попытку поджога военкомата. И что он говорил? Что лучше бы я действительно его поджег, потому что, по сути, срок будешь иметь тоже самый, – сказал "Севен".

Кроме того, по словам Анастасии Гофт, также и внутри СИЗО, и внутри колоний имеется свое внутреннее давление в отношении российских граждан, которые пытались протестовать.

В свою очередь, "Эрик" привел в пример российского добровольца Эльдара Дадина, который подвергался пыткам из-за того, что участвовал в мирных протестах в своей стране.

"В конце концов он потом впоследствии пришел к тому, что протест должен быть силовым. А дальше он положил жизнь за это, придя к нам (в легион "Свобода России" – 24 Канал). Погиб у нас на одной из спецопераций. Вот человек понял, что мирным путем ничего не добьешься. Хотя у него даже позывной был "Ганди", потому что он изначально стоял на тех основах, что протест должен быть мирным", – отметил "Эрик".

На вопрос о том, стоит ли доносить до российских граждан, что протесты должны быть силовыми, журналистка Анастасия Гофт, которая сейчас является координатором кампании Free Navalny в Литве, отметила, что к кому надо, эта идея когда-то дойдет, а для тех, кто не хочет, то это вряд ли сможет произойти.

Я думаю, что здесь еще основной момент в том, что люди очень боятся. Очень сильно боятся. Потому что репрессивная машина раскручена просто до невозможного,

– сказала журналистка.

В то же время она отметила, что российские мужчины, которые уже эмигрировали, пока не совсем понимают механизм вступления, к примеру, в легион "Свобода России". Поэтому пока не знают, как присоединиться к этому силовому протесту.