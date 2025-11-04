Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что главная задача сейчас – убедить Трампа принять украинский подход за основу, а не поддаваться на российскую логику привязывания мирного процесса к выборам в Украине.

Какой мирный план предлагает Украина США и НАТО?

"Наши предложения не России, а США. Поскольку у Трампа сейчас нет своего мирного плана, мы хотим предложить заранее наши позиции вместе с европейскими партнерами, чтобы они их учли. В идеальном варианте, чтобы они взяли их за основу", – подчеркнул Фесенко.

Украина предлагает компромиссный вариант, сохраняя стремление к евроатлантической интеграции, но признавая, что окончательное решение зависит от НАТО. Если альянс примет решение не принимать ее как условие завершения войны, такой сценарий возможен.

Россия стремится навязать Украине свои условия мира, привязывая их к выборам и смене власти. Нам очень важно категорически не соглашаться на это. Важен именно акцент на соглашении о прекращении огня, потому что здесь речь не идет о политических уступках или компромиссах. Речь идет лишь о технической стороне прекращения войны, прекращения огня,

– пояснил политолог.

Какие вопросы мирного плана для Украины реально можно решить?

Начинать переговоры по спорным вопросам не стоит, потому что это может затянуть процесс. Поэтому сейчас акцент делается на привлечении США и их опыта в мирных планах, чтобы поддержать эффективное урегулирование.

Сама методология такого мирного плана, положенного в основу будущего мирного соглашения, сработала. Сейчас некоторые европейские лидеры предложили это сразу после встречи Зеленского с Трампом в октябре. Началась работа над мирным планом, который прежде всего направлен на влияние на позицию Трампа,

– пояснил политолог.

Россияне представили свой меморандум ранее, но он ничем не отличался от их предыдущих позиций. Это заставило США отказаться от саммита в Будапеште.

Украина воспользовалась этой ситуацией, и главное сейчас – сделать план приемлемым для Трампа. По мнению политолога, приоритет мирного плана – договоренности о прекращении огня. По остальным вопросам возможны лишь частичные договоренности.

"По спорным темам, как статус оккупированных территорий, возмещение убытков Россией или демилитаризация, перспектив достижения договоренностей практически нет. А вот о взаимном сокращении вооруженных сил договариваться придется. Здесь есть обоюдный интерес. Меньше войск в зоне конфликта – меньший риск нового большого конфликта", – подчеркнул Фесенко.

Что известно о наработке мирного плана?