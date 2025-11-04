Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що головне завдання зараз – переконати Трампа прийняти український підхід за основу, а не піддаватися на російську логіку прив'язування мирного процесу до виборів в Україні.

Який мирний план пропонує Україна США та НАТО?

"Наші пропозиції не Росії, а США. Оскільки у Трампа зараз нема свого мирного плану, ми хочемо запропонувати заздалегідь наші позиції разом з європейськими партнерами, щоб вони їх врахували. В ідеальному варіанті, щоб вони взяли їх за основу", – підкреслив Фесенко.

Україна пропонує компромісний варіант, зберігаючи прагнення до євроатлантичної інтеграції, але визнаючи, що остаточне рішення залежить від НАТО. Якщо альянс ухвалить рішення не приймати її як умову завершення війни, такий сценарій можливий.

Росія прагне нав’язати Україні свої умови миру, прив’язуючи їх до виборів і зміни влади. Нам дуже важливо категорично не погоджуватися на це. Важливий саме акцент на угоді про припинення вогню, бо тут не йдеться про політичні поступки чи компроміси. Йдеться лише про технічний бік припинення війни, припинення вогню,

– пояснив політолог.

Які питання мирного плану для України реально можна вирішити?

Починати переговори зі спірних питань не варто, бо це може затягнути процес. Тому зараз акцент робиться на залученні США та їхнього досвіду у мирних планах, щоб підтримати ефективне врегулювання.

Сама методологія такого мирного плану, покладеного в основу майбутньої мирної угоди, спрацювала. Зараз деякі європейські лідери запропонували це відразу після зустрічі Зеленського з Трампом у жовтні. Розпочалася робота над мирним планом, який насамперед спрямований на вплив на позицію Трампа,

– пояснив політолог.

Росіяни представили свій меморандум раніше, але він нічим не відрізнявся від їхніх попередніх позицій. Це змусило США відмовитися від саміту в Будапешті.

Україна скористалася цією ситуацією, і головне зараз – зробити план прийнятним для Трампа. На думку політолога, пріоритет мирного плану – домовленості про припинення вогню. По інших питаннях можливі лише часткові домовленості.

"За спірними темами, як статус окупованих територій, відшкодування збитків Росією чи демілітаризація, перспектив досягнення домовленостей практично немає. А от про взаємне скорочення збройних сил домовлятися доведеться. Тут є обопільний інтерес. Менше військ у зоні конфлікту – менший ризик нового великого конфлікту", – підкреслив Фесенко.

Що відомо про напрацювання мирного плану?