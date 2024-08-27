Моди не поддержит ни одного мирного плана, в котором будет компромисс с Россией, – Ермак

Андрей Ермак заявил, что премьер-министр Индии не поддержит ни одного мирного плана, где будет компромисс с Россией. Об этом Нарендра Моди сказал во время визита в Киев.

Глава Офиса Президента сказал во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость", что Украина не должна оставаться один на один с Россией, пишет 24 Канал.

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Что сказал Ермак о позиции Моди

Во время последней встречи и визита премьер-министра Моди он абсолютно четко сказал, что Индия никогда не поддержит ни один план, ни одно предложение, которое будет включать любой компромисс по территориальной целостности Украины,

– сказал Ермак.

Также он заверил, что надо заставить Кремль повиноваться международному праву и именно эта философия заложена в формулу мира Владимира Зеленского. И за 1,5 года Киев прошел все три ее ключевые стадии воплощения. И закончилось все на этом этапе проведения первого Саммита мира, который состоялся в Швейцарии.

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Стоит заметить, что Нарендра Моди находился с визитом в Украине 23 августа 2024 года.

Тогда руководитель Офиса Президента в эфире телемарафона также заявил, что Индия поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также в Нью-Дели назвали войну войной.

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Стоит заметить, что Владимир Зеленский предложил Индии провести второй Саммит мира. Однако это может случиться только при условии, если страна присоединится к коммюнике первого саммита мира, который прошел в Швейцарии.

Президент Украины уверял, что второй Саммит мира должен состояться в одной из стран Глобального Юга.