Глава Офісу Президента сказав під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", що Україна не повинна залишатися один на один із Росією, пише 24 Канал.

Дивіться також Коштуватиме їм дорого, – у Зеленського прокоментували масовану атаку по Україні

Що сказав Єрмак про позицію Моді

Під час останньої зустрічі та візиту прем'єр-міністра Моді він абсолютно чітно сказав, що Індія ніколи не підтримає жоден план, жодну пропозицію, яка буде включати будь-який компроміс щодо територіальної цілісності України,

– сказав Єрмак.

Також він запевнив, що треба змусити Кремль коритись міжнародному праву й саме ця філософія закладена у формулу миру Володимира Зеленського. І за 1,5 роки Київ пройшов всі три її ключові стадії втілення. Й закінчилось все на цьому етапі проведення першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Дивіться також Україна та Індія домовились посилити оборонну співпрацю

Варто зауважити, що Нарендра Моді перебував з візитом в Україні 23 серпня 2024 року.

Тоді керівник Офісу Президента в ефірі телемарафону також заявив, що Індія підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Також в Нью-Делі назвали війну війною.

Дивіться також Індія може стати прикладом для інших держав: які результати візиту Моді до України

Варто зауважити, що Володимир Зеленський запропонував Індії провести другий Саміт миру. Проте це може трапитись тільки за умови, якщо країна приєднається до комюніке першого саміту миру, який пройшов у Швейцарії.

Президент України запевняв, що другий Саміт миру має відбутися в одній з країн Глобального Півдня.