Стармер сказал, найдется ли место России в мирном плане ЕС

Европа активно ищет пути, как остановить войну в Украине. Во время саммита в Лондоне было принято несколько важных решений, в частности, разработают план, который потом покажут США.

ЕС хочет продлить санкции против России и максимально усилить Украину. Журналистов интересовало также, какой будет роль России в будущем мирном соглашении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Кира Стармера.

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Привлечет ли Европа россиян к своему мирному плану

Британский премьер дал недвусмысленный ответ.

Конечно, нам нужно будет посадить Россию за стол переговоров. Но мы не можем позволить россиянам диктовать свои условия, иначе мы не продвинемся,

– четко сказал Стармер.

Он добавил: мирное соглашение должно содержать гарантии, иначе это будет то же, что раньше – прекращение огня без каких-либо обязательств. И, конечно, Россия непременно воспользуется такой возможностью, чтобы нарушить договоренность.

Интересно, что в этот день Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III. Он снова был не в костюме, что вызвало обсуждение среди журналистов и интернет-пользователей. Британские СМИ спокойно отнеслись к этому, они не считают, что это признак неуважения. Обычные люди отметили, что Зеленский выглядит как "свой парень".

А некоторые украинские стилисты убеждены: Трамп мыслит старыми категориями, где костюм и галстук – признаки "крутого парня", делового человека, политика и тому подобное. А Зеленский хочет влиять не словом, а делом, поэтому он не нуждается в надевании костюма во время войны – мир слышит его и так.