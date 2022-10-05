Маску пора искать хорошего адвоката

Илон Маск любит повторять: "В SpaceX мы не любим недоумков". Что ж, кажется, скоро компания останется без своего руководителя. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Отложив эмоции, попытаемся разобраться, почему "мирный план" Маска является не только недальновидным, но и невозможным с точки зрения национального и международного права. Рассмотрим по пунктам.

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Народное волеизъявление по поводу государственной принадлежности

Один из основополагающих принципов международного права предполагает: народы и нации имеют право на самоопределение. При этом международное право не содержит объяснения, кого можно считать народом и нацией.

Преамбула к Конституции Украины предусматривает, что украинский народ – граждане Украины всех национальностей. Самоопределение украинского народа произошло в момент провозглашения независимости 24 августа 1991 года. Украинский народ формирует украинскую нацию, которая тоже уже реализовала свое право на собственное государство. Поэтому сегодня в Украине не существует тех субъектов, которые имели бы право на самоопределение, но не воспользовались им.

Предложенное Илоном Маском голосование не что иное, как референдум. В соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О всеукраинском референдуме", исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины, а последний невозможно провести на протяжении действия военного положения.

Следовательно, ни под наблюдением ООН, ни другой международной организации провести любое голосование в отдельных регионах Украины невозможно. Более того – публичные призывы к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, могут быть квалифицированы как преступление в соответствии с частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Не пора ли Маску искать хорошего адвоката?

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Крым должен войти в состав РФ как исправление "ошибки Хрущева"

Международное право не используется категориями "ошибка" или "историческая справедливость". В то же время оно закрепляет принцип территориальной целостности и незыблемости государственных границ. Российская Федерация неоднократно признавала Крым частью территории Украины. Соответствующая позиция закреплена, в частности, в Договоре об украинско-российской государственной границе.

Следовательно, единственный правовой путь обжаловать подобное признание – объявить о наличии территориального спора и попытаться получить согласие Украины на юрисдикцию Международного Суда ООН, который, наконец, решит этот вопрос, исследуя позиции сторон.

В то же время, любые ссылки на историческую принадлежность территории не будут иметь значения, поскольку подобный прецедент является бомбой, которая разорвет Африку, Латинскую Америку и Европу, где границы государств не соответствуют их историческим границам. Итак, Илон Маск умышленно или случайно фактически выступил с пропагандой войны, являющейся преступлением не только согласно украинскому законодательству, но и международному праву. Адвокат таки пригодится.

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Обеспечить водоснабжение Крыма

В феврале 2014 года, когда Россия совершила акт агрессии и захватила Крымский полуостров, на территории Украины начали действовать нормы международного гуманитарного права. Согласно статье 42 Гаагского Положения, если территория одного государства находится под эффективным контролем другого государства, оно оккупировано. На такой территории именно оккупационное государство обязано обеспечить безопасность, в том числе продовольственную.

Принимая во внимание тот факт, что у Крыма достаточно воды, чтобы обеспечить потребности гражданского населения, Украина не нарушает свои обязательства, когда не предоставляет воду для удовлетворения интересов только российской армии и промышленности.

Следовательно, обеспечить водоснабжение временно оккупированного Крыма должна именно РФ, но в течение 8 лет она не придерживалась обязательств согласно МГП и в этой сфере, настолько замылив глаза международному сообществу, что убедила самого Илона Маска. По логике последнего Украина должна признать противоправную оккупацию и дополнительно отдать часть собственных водных ресурсов агрессору. Неожиданно невыгодное "бизнес-предложение" от самого богатого человека мира.

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Украина остается нейтральной

Заставить Украину остаться нейтральной означает способствовать совершению нового витка агрессии со стороны РФ. Более того, курс на евроатлантическую интеграцию Украины закреплен в ее Конституции. Принцип суверенного равенства государств предполагает, что страны не могут диктовать друг другу, в каком объединении принимать или нет участие. Частное лицо тем более не имеет такого права. Конституция Украины не может быть изменена во время действия военного положения. Поэтому нейтралитет, на котором настаивает Илон Маск, не только неприемлем, но и юридически невозможен.

В одном из интервью Илон Маск сказал: "Я не хочу огорчать вас, но я не всегда прав". Похоже, его "мирный план" – именно тот случай.

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