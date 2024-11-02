Фицо в Китае обвинил Запад в войне в Украине и похвалил "миротворчество" Пекина

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо посетил Китай в пятницу, 1 ноября. Там он заявил, что вся ответственность за войну в Украине лежит на Западе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на RTVS. Также Фицо похвалил миротворческие инициативы Пекина и Бразилии.

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Что Фицо наговорил в Китае

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином Фицо отметил, что оба лидера пришли к согласию о "невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада для продолжения войны".

Зато премьер Словакии похвалил так называемую "мирную инициативу" Китая и Бразилии. Он также отметил, что планирует ее подробнее обсудить во время своего визита в Бразилию в декабре. Среди прочего Фицо анонсировал присоединение Словакии к группе "друзей мира" в ООН, лидерами которой являются КНР и Бразилия.

Фицо также считает, что именно Китай якобы может сыграть "решающую роль" в войне России против Украины.

Мы разделяем одинаковый взгляд с Китаем о невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую помощь от Запада. Как премьер-министр я поддерживаю все миротворческие планы для Украины, независимо от того, кто их авторы,

– заявил Фицо.

Также премьер раскритиковал Европейский Союз, который "продолжает свою военную риторику", а всю ответственность за эскалацию он возложил на Запад.

"Именно западные политики в апреле 2022 года, вскоре после начала конфликта, сделали все, чтобы не подписать реалистично подготовленные мирные соглашения, а мирный план Зеленского припал пылью как нереалистичный, и вместо его новой версии украинский президент представляет план победы", – возмущается Фицо.