Повідомляє 24 Канал з посиланням на RTVS. Також Фіцо похвалив миротворчі ініціативи Пекіна та Бразилії.

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Що Фіцо наговорив у Китаї

Після переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном Фіцо зазначив, що обидва лідери дійшли згоди про "неможливість негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову і фінансову підтримку Заходу для продовження війни".

Натомість прем'єр Словаччини похвалив так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії. Він також зазначив, що планує її детальніше обговорити під час свого візиту до Бразилії в грудні. Серед іншого Фіцо анонсував приєднання Словаччини до групи "друзів миру" в ООН, лідерами якої є КНР та Бразилія.

Фіцо також вважає, що саме Китай буцімто може зіграти "вирішальну роль" у війні Росії проти України.

Ми поділяємо однаковий погляд з Китаєм щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу. Як прем'єр-міністр я підтримую всі миротворчі плани для України, незалежно від того, хто їх автори,

– заявив Фіцо.

Також прем'єр розкритикував Європейський Союз, який "продовжує свою військову риторику", а всю відповідальність за ескалацію він поклав на Захід.

"Саме західні політики у квітні 2022 року, незабаром після початку конфлікту, зробили все, щоб не підписати реалістично підготовлені мирні угоди, а мирний план Зеленського припав пилом як нереалістичний, і замість його нової версії український президент представляє план перемоги", – обурюється Фіцо.