Проукраинская позиция Китая: какие пункты из "мирного плана" на это указывают

Пекин опубликовал "мирный план" по завершению войны России против Украины. В общем, документ является прокитайским, но определенные пункты совпадают с "формулой мира" Владимира Зеленского и являются проукраинскими.

Документ, обнародованный Пекином, состоит из 12 пунктов. Об этом 24 Каналу рассказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод.

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По ее словам, этот "мирный план" можно разделить на 3 части:

проукраинскую;

экономическую;

прокитайскую – 3 пункта, которые не касаются Украины, но необходимы Пекину, поэтому он решил их добавить.

Ядерная безопасность

Если внимательно посмотреть на этот план, то есть 6 позиций, которые стоит выделить. Они несколько совпадают с "формулой мира" президента Украины Зеленского. В первую очередь это стратегическое понижение рисков.

В этом документе Китай официально зафиксировал, что предостерегает от использования ядерного оружия и начала ядерной войны. Китай поддерживает безопасность атомных электростанций, то есть выступает против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и настаивает на их контроле со стороны МАГАТЭ,

– объяснила Голод.

Прекращение огня

Еще один важный пункт – прекращение огня. Однако здесь есть определенное различие. Так, Пекин предостерегает стороны от эскалации, призывает остановить войну и поддерживает территориальную целостность Украины. В то же время не призывает Россию вывести войска с территории нашего государства.

Впрочем, с этим пунктом можно работать. Этим будет заниматься украинская дипломатия.

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Территориальная целостность и суверенитет Украины

"Что важно, Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и фактически поддерживает международное право, а также уставы и цели ООН. Этим Китай подтверждает территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Это также совпадает с "формулой мира" Зеленского", – сообщила Голод.

Другие пункты, указывающие на проукраинскую позицию Китая

Кроме того, Пекин призывает к защите гражданских лиц и военнопленных. Также снова есть призыв к мирным переговорам Украины с Россией, который Китай транслировал в течение прошлого года. Там назвали это единственным способом "урегулирования кризиса", то есть завершения войны России против нашего государства.

Пекин видит для себя исключительную роль миротворца и медиатора, имеющего одинаковые отношения с обеими странами. Это продолжение традиционной удобной для Китая позиции.

Фактически эти пункты являются проукраинскими и это основа, с которой в дальнейшем должны работать наши дипломаты и политики,

– заметила Голод.

По ее словам, президент Зеленский видит большую роль Китая в завершении войны и продолжает обращаться к лидеру КНР Си Цзиньпину. Известно, что первая леди Елена Зеленская во время экономического форума в Давосе передала письмо президента Украины главе Китая.

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