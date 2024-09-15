"Все за дипломатию": какие "подводные камни" китайско-бразильского мирного плана

Китай и Бразилия представили свой вариант "мирного плана", который фактически предусматривает "замораживание конфликта". Однако ситуация может измениться, и подобные варианты развязания войны могут найти больше сторонников среди стран мира.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что такой сценарий является гипотетическим. Ранее Владимир Зеленский раскритиковал "мирную инициативу" Китая и Бразилии, назвав ее "деструктивной".

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Довольно специфическая ситуация

Подобный китайско-бразильскому, "мирный план" Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, представил кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс.

Постепенно складывается впечатление, что маргинальная позиция Китая о развязывании войны в Украине, которая такой казалась в 2023 году, находит все большую поддержку в мире. В частности на уровне отдельных политиков в США и Европе,

– отметил он.

В этом смысле уже позиция Украины, по его мнению, выглядит такой, что поддерживается меньшинством стран. Сегодня в Финляндии, Италии, Венгрии, Словакии, Германии, а это страны – члены ЕС, заявляют примерно то же самое, о чем говорится в "мирном плане" Китая.

В частности в Германии, лидер левой партии Сара Вагенкнехт отметила, что "Украина должна быть готова к компромиссам".

Это довольно специфическая ситуация, ведь в Германии чуть ли не за переговоры и за дипломатию в развязывании войны выступают как представители оппозиции, так и представители коалиции,

– подчеркнул политолог.

Получается, что по меньшей мере на евразийском континенте, по его мнению, существует определенный консенсус между крупными экономиками и крупными внешнеполитическими игроками о том, что войну в Украине необходимо прекращать. В то же время решение противоречий, которые существуют между сторонами, необходимо переводить в дипломатическую плоскость.

Эти страны могут организовать встречу, допустим, по инициативе Виктора Орбана, на которой будут присутствовать представители Китая, Германии, Франции и т. д. По ее результатам участники могут подготовить определенный документ накануне саммита БРИКС, который должен состояться в октябре 2024 года, а также анонсированного Саммита мира, который предлагает провести Владимир Зеленский.

Тогда возникнет вопрос, а нужно ли организовывать следующий мирный саммит, потому что на это мероприятие могут приехать представители стран с уже выработанной позицией и предложат также рассматривать ее.

Опасность заключается в том, что эти страны, в частности дружественные Украине, могут представить другое видение решения войны, отметив, что его готова принять российская сторона. Тогда может сложиться ситуация, когда не Украина давит на мир, а мир на Украину. Однако это гипотетический сценарий, но его нужно было проговорить,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Обратите внимание! Китай продолжает предлагать "мирные инициативы" по развязыванию войны. Один вариант "мирного плана" он предложил в 2023 году. В этом году была разработана совместная китайско-бразильская инициатива, которую поддержали уже более "100 стран". Она предусматривает 6 пунктов. В то же время Владимир Зеленский раскритиковал этот "мирный план".