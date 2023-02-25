Мы не согласны по меньшей мере с одним пунктом, – Кулеба о "мирном плане" Китая

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже видела текст "мирного плана" Китая. Он подчеркнул, что там есть как минимум один пункт, с которым власти не согласны.

Кулеба отметил, что документ интересный, но его еще изучают. Об этом он высказался после заседания Совбеза ООН 24 февраля.

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С чем не согласен Кулеба

"Мы видели финальную версию плана прошлой ночью, что было утром в Пекине. Есть некоторые элементы, с которыми мы согласны, есть как минимум один пункт, с которым мы не согласны – который связан с санкциями. Мы убеждены, что санкции – важный инструмент", – заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что документ, представленный Китаем, следует "изучить от начала до конца" и сделать выводы.

"Это хорошо, что Китай представил их позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", – заметил глава МИД.

Также Кулеба отметил, что во время заседания Совбеза ООН 141 страна проголосовала за резолюцию, которая определяет принципы и ключевые элементы того, как должна завершиться война в Украине.

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