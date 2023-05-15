Cийярто поддержал "мирный план" Китая относительно войны в Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Китая. В частности, его считают возможной основой для прекращения войны в Украине.

Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал на переговорах в Пекине с китайским коллегой Цинь Ганом. На сайте МИД Китая написали, что у политиков произошел "углубленный обмен мнениями".

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Что заявил венгерский министр

Мы поддерживаем мирные усилия Китая. Мы благодарны за мирный план и надеемся, что он станет основой для дискуссий о достижении мира в нашем регионе,

– заявил Петер Сийярто.

Венгерский политик убежден, что "воинственная риторика в глобальном масштабе чрезвычайно сильна, поэтому нужно усилить голос лагеря мира, в котором Венгрия придает большое значение роли Пекина".

Что заявила китайская сторона

Китайская сторона заявила, что Китай и Венгрия являются "хорошими друзьями и хорошими партнерами", что отношения между двумя странами "вошли в лучший период в истории".

Китай готов продолжать планировать двусторонние отношения по стратегической и долгосрочной перспективе, поддерживать обмены на высоком уровне с Венгрией, углублять стратегическое взаимное доверие… И совместно реагировать на различные риски и вызовы,

– сказал Цинь Ган.

Китайский дипломат выразил надежду, что ЕС сформирует "объективное и правильное понимание Китая" и будет проводить позитивную и прагматическую политику по отношению к КНР.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что:

Китай является "стратегическим партнером, дающим возможности для развития";

Венгрия приветствует китайские инвестиции и выступает против "обособления и разъединения";

"решительно поддерживает" углубление сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ и Европейским Союзом.

Что известно о "мирном плане" Китая

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны России против Украины. Они содержат 12 пунктов, в которых прописаны только общие фразы и призывы к переговорам.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял, что китайский "мирный план" не имеет логики и содержит противоречие. Ведь там нет сбалансированной логики по суверенитету и территориальной целостности Украины.

В частности, этот план содержит пункт о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а другой призывает немедленно прекратить огонь, что означает фактическое закрепление за оккупантами временно захваченных территорий. А это уже и есть нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский заявлял, что в мирном плане есть пункты, с которыми можно работать. Президент также сказал, что частично с ним соглашается. Детальнее о позиции украинского лидера – читайте здесь.

Петер Сийярто 15 мая отправился в Китай, чтобы провести переговоры по "мирному плану" Китая. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявлял, что на переговорах "сосредоточится внимание на таких важных вопросах, как украинско-российская война и экономическое сотрудничество между Европой и Китаем".