Президент ЮАР прибыл в Украину с "мирной инициативой": в Киеве перекрыли улицы
В Киев 16 июня прибудет делегация лидеров стран Африки со своей "мирной инициативой" по войне. Из-за визита в столицу перекрыли несколько улиц.
В пятницу, 16 июня, делегация представит мирный план в Украине, а уже в субботу, 17 июня, – делегация поедет в российский Санкт-Петербург. В рамках визита делегации также состоятся встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, сообщает 24 Канал.
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В Киеве перекрыли несколько улиц
Пресс-служба Патрульная полиция Киева накануне предупреждала, что 16 июня в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут заранее,
– отметили в полиции.
В сети киевляне сообщают, что в настоящее время перекрыты бульвар Шевченко и проезд на Михайловскую площадь со стороны улицы Владимирской.
Полиция разворачивает автомобили: смотрите видео
Перекрытые улицы Киева: смотрите видео
Во время визита делегация представит свой "мирный план" по окончании войны. По информации западных СМИ, в документе перечислен ряд мер, которые предлагаются в рамках первого этапа взаимодействия враждующих сторон. В частности, лидеры африканских стран предлагают России вывести войска из Украины, а также отозвать ордер из суда Гааги на арест Путина.
Президент ЮАР прибыл в Украину
В Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавляют делегацию африканских стран.
Сирила Рамафосу встретили в Киеве: смотрите видео
Отметим, что в делегацию также входят лидеры нескольких государств Африки и премьер-министр Египта. От поездки отказались три президента – Египта, Уганды и Республики Конго.
Что известно о "мирном плане" африканских стран
- Сирил Рамафоса в марте 2023 впервые объявил, что его правительство попросили "сыграть роль посредника" в российско-украинской войне. После этого в мае начали говорить о "мирной" инициативе от стран Африки.
- Перед визитом делегации президент ЮАР провел телефонные разговоры с российским диктатором и Владимиром Зеленским. Произошло это 12 и 13 мая.
- В Офисе Президента подчеркнули, что хотят, чтобы африканские страны присоединились к украинской "формуле мира", которую поддержали западные государства. Одним из ключевых условий мирного плана Зеленского есть вывод российских войск из Украины.