Китаю нужна Россия, – Преображенский предположил, какой "мирный план" мог предложить Пекин

Китай готовит "мирный план" по войне России против Украины на годовщину полномасштабного вторжения. В ходе войны оказалось, что Москва не является столь важным стратегическим военным партнером Пекина. Но все же Китай не может допустить полного разгрома окупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, отношения между Китаем и Россией еще до начала полномасштабной войны не были равноправными. Но для Пекина все же важно, чтобы Москва сохраняла определенную военную силу.

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Каким может быть "мирный план" от Китая

Китаю не выгоден абсолютный разгром России в войне. А особенно – демилитаризация оккупантов и избавление от ядерного оружия.

Как отметил Преображенский, хотя Россия продемонстрировала свою слабость во время войны против Украины, но она все еще нужна Китаю. Там могут рассчитывать, что Москва поможет Пекину в случае войны против Тайваня. Также не стоит забывать о ядерном арсенале оккупантов.

Китаю нужна Россия в любом случае. Хотя бы как источник сырья. Чем хуже положение России – тем лучше для Китая, но при одном условии – что Россия остается важным военным союзником для Китая. Экономически ситуация пусть усугубляется, но пусть Россия сохранит армию. И сможет кинуть ее в поддержку Китая, если потребуется,

– считает Преображенский.

Какой мирный план может предложить Китай: смотрите видео

Он предполагает, что "мирный план" Китая будет содержать определенные условия относительно Крыма и освобождение других оккупированных территорий Украины. По всей вероятности, Пекин будет готов оказать серьезную экономическую помощь России после остановки войны. Так они привяжут Москву к себе с помощью долгов и кредитов.

По словам Преображенского, Китаю абсолютно все равно, кто будет дальше руководить Россией. Главное, чтобы этот человек был покорный Пекину.

Что за "мирный план" от Китая: коротко