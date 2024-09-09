Не готов воевать до победного конца: какой план завершения войны выдвигают на Западе

Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает "мирный план" по завершению войны России против Украины. Вероятно, в одном из его пунктов будет указано о сохранении некоторых украинских территорий в составе страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что не все партнеры считают, что война против России продлится до победного конца. На Западе не часто вспоминают о возвращении Крыма или определенных районов Донецкой и Луганской областей.

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Позиция партнеров Украины

По мнению Алексея Кошеля, партнеры не выражают прямой поддержки позиций Украины по возвращению всех временно оккупированных территорий.

Запад циничный, там хотят развиваться, торговать и отбросить от себя максимальные риски,

– сказал он.

Мирные переговоры

Политолог отметил, что сейчас в мире активизировалась тема мирных переговоров между Киевом и Москвой. Даже кремлевский приспешник Сергей Лавров заявил, если Запад хочет садиться за стол переговоров, то Россия готова на это.

Также и Владимир Путин вспоминал о "стамбульских договоренностях". Кто-то считает, что они были выгодны для Украины, а у кого-то чуть ли не противоположная позиция. Однако определенный процесс по мирным переговорам начался,

– отметил Кошель.

Он добавил, что несколько месяцев назад разговоры о мирных переговорах звучали как нечто нереальное, но сейчас есть предположение, что это возможно. По словам политолога, уже заметно первую попытку к уступкам со стороны России, вероятно, это связано с результатами Курской операции, которую начали Силы обороны.

Обратите внимание! В Стамбуле 29 марта 2022 года начались переговоры между Россией и Украиной, там обе стороны обсуждали возможные условия прекращения войны, которую начала страна-агрессор.