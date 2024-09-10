Обезопасил себя от одного неудобного вопроса: что кроется за "мирной инициативой" Шольца

СМИ сообщают, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы придумал свой "мирный план" по войне в Украине. Таких "голубей мира" уже много было.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, в СМИ уже сообщали, что так он якобы хочет улучшить свое политическое положение и своей партии.

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Обезопасил себя от одного вопроса

Как отметил Тизенгаузен, такая "мирная" риторика уже неоднократно звучала. И на самом деле нужно увидеть хоть какую-то конкретику. Если это будет похоже на риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, то все с этим понятно.

Напомню, что Германия до сих пор нам не передала ракеты TAURUS. Сейчас, когда Шольц начнет рассказывать о "плане мира"; что он "голубь мира", то этим он обезопасил себя от вопросов о TAURUS. Будут ответы, что передача нарушит мирную линию. Чисто риторика Орбана,

– сказал Тизенхаузен.

Такие "мирные инициативы" преимущественно являются большой ловушкой. К примеру, Орбан постоянно повторяет, что нужно перестать поставлять оружие в Украину – и тогда быстрее закончится война. Но в таком случае она завершится оккупацией Украины. Но Орбан об этом не говорит.

Вот Орбан ездил в Украину. Потом к Путину. Затем в Китай. Затем в США. И что? Какой результат? Челночная дипломатия, чтобы себе баллы набить,

– заметил Тизенгаузен.

Обратите внимание! СМИ сообщали, что Шольц якобы придумал свой "мирный план" по завершению войны в Украине. Согласно ему Россия якобы сохранит оккупированные территории нашего государства. Так Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира" и увеличить свой рейтинг.

Но стоит заметить, что пока никаких заявлений об этом "плане" от Шольца вообще не было. Однако он заявлял, что настал момент обсудить то, как можно быстрее достичь мира и закончить войну, которую Россия начала в Украине.