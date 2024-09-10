Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, у ЗМІ вже повідомляли, що так він нібито хоче покращити своє політичне становище та своєї партії.

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Убезпечив себе від одного питання

Як наголосив Тизенгаузен, така "мирна" риторика вже неодноразово звучала. І насправді потрібно побачити хоч якусь конкретику. Якщо це буде схоже на риторику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, то усе з цим зрозуміло.

Нагадаю, що Німеччина досі нам не передала ракети TAURUS. Зараз, коли Шольц почне розповідати про "план миру"; що він "голуб миру", то цим він убезпечив себе від питань про TAURUS. Будуть відповіді, що передача порушить мирну лінію. Чисто риторика Орбана,

– сказав Тизенгаузен.

Такі "мирні ініціативи" переважно є великою пасткою. До прикладу, Орбан постійно повторює, що потрібно перестати постачати зброю в Україні – і тоді швидше закінчиться війна. Але в такому випадку вона завершиться окупацією України. Тільки Орбан про це не говорить.

От Орбан їздив в Україні. Потім до Путіна. Потім в Китай. Потім до США. І що? Який результат? Човникова дипломатія, щоб собі бали набити,

– зауважив Тизенгаузен.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляли, що Шольц нібито придумав свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Згідно з ним Росія буцімто збереже окуповані території нашої держави. Так Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру" та збільшити свій рейтинг.

Але варто зауважити, що поки жодних заяв про цей "план" від Шольца взагалі не було. Однак він заявляв, що настав момент обговорити те, як можна якнайшвидше досягти миру та закінчити війну, яку Росія розпочала в Україні.