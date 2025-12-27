Зеленский ответил, что будет если украинцы не воспримут его мирные договоренности с США
- Зеленский заявил, что открыт к диалогу с обществом относительно мирных договоренностей с США.
- В случае если определенные решения вызовут вопросы или недовольство в обществе, власть готова к совместному поиску решений.
Мирный план США содержит положения, которые вызывают протест у украинцев. В частности, речь идет о сдаче территорий Донбасса России и отказе от НАТО.
У Зеленского спросили, имеет ли он план взаимодействия с украинским обществом на случай, если оно не воспримет результаты его договоренностей с США, передает 24 Канал.
Что будет, если украинцы не поддерживают мирное соглашение?
Президент отметил, что сейчас стоит сосредоточиться на "плане А" – завершении войны.
По его словам, Украина имеет определенный прогресс во взаимодействии с США, однако параллельно существует сложный трек переговоров между США и Россией. Задача Украины – зафиксировать все возможные договоренности на бумаге: гарантии безопасности, соглашения о восстановлении и 20-пунктный мирный план, который содержит и компромиссные положения.
Политик отметил, что если отдельные решения вызовут вопросы или недовольство в обществе, власть будет открыто это обсуждать и искать пути решения проблем.
Он подчеркнул, что диалог с обществом уже продолжается, и он лично открыт к нему, так же как и американская сторона готова коммуницировать с украинцами.
Отдельно Зеленский отметил, что генсек НАТО готов проговаривать даже некоторые детали относительно гарантий от "Коалиции желающих".
Очень важно, чтобы мы были открыты к нашему обществу. В конце концов, есть референдумы, есть выборы, есть много инструментов, как общество будет показывать свое законное волеизъявление,
– подытожил президент.
- Напомним, что Владимир Зеленский пообщался с журналистами на пути во Флориду, где уже 28 декабря должен встретиться с Дональдом Трампом. Президенты планируют обсудить мирный план США.
- Перед тем, как встретиться с Трампом украинский лидер сделает остановку в Канаде. Там он вместе с премьер-министром Карни проведет онлайн-переговоры с лидерами Европы.
- Ранее Зеленский заявил о готовности Украины подписать документы по гарантиям безопасности с США, но подчеркнул необходимость доработки "технических моментов". США предлагают соглашение на 15 лет с возможностью продления, но президент Украины считает этот срок недостаточным.