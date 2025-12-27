Зеленский ответил, что будет если украинцы не воспримут его мирные договоренности с США

Мирный план США содержит положения, которые вызывают протест у украинцев. В частности, речь идет о сдаче территорий Донбасса России и отказе от НАТО.

У Зеленского спросили, имеет ли он план взаимодействия с украинским обществом на случай, если оно не воспримет результаты его договоренностей с США, передает 24 Канал.

Что будет, если украинцы не поддерживают мирное соглашение?

Президент отметил, что сейчас стоит сосредоточиться на "плане А" – завершении войны.

По его словам, Украина имеет определенный прогресс во взаимодействии с США, однако параллельно существует сложный трек переговоров между США и Россией. Задача Украины – зафиксировать все возможные договоренности на бумаге: гарантии безопасности, соглашения о восстановлении и 20-пунктный мирный план, который содержит и компромиссные положения.

Политик отметил, что если отдельные решения вызовут вопросы или недовольство в обществе, власть будет открыто это обсуждать и искать пути решения проблем.

Он подчеркнул, что диалог с обществом уже продолжается, и он лично открыт к нему, так же как и американская сторона готова коммуницировать с украинцами.

Отдельно Зеленский отметил, что генсек НАТО готов проговаривать даже некоторые детали относительно гарантий от "Коалиции желающих".

Очень важно, чтобы мы были открыты к нашему обществу. В конце концов, есть референдумы, есть выборы, есть много инструментов, как общество будет показывать свое законное волеизъявление,

– подытожил президент.