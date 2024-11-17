Крым в обмен на часть оккупированных территорий: CNN описал очередную "мирную сделку Трампа"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что закончит войну в Украине за 24 часа. Однако это кажется неправдоподобным, поскольку Россия и Украина уже воюют в течение десяти лет.

Однако, учитывая желание Трампа войти в историю как великий переговорщик, вероятно, он мог бы продвигать "мирное соглашение", которая предусматривает отказ Украины от Крыма в обмен на некоторые оккупированные территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Детали "мирного соглашения" Трампа

Так, CNN пишет, что факт развертывания северокорейских солдат для ведения войны против Украины, говорит о том, что Путин не хочет объявлять массовую мобилизацию в России. Поэтому он может иметь собственные интересы в сворачивании войны на условиях, которые он считает благоприятными.

Общие контуры соглашения, которое может положить конец боевым действиям, могут заключаться в том, что Россия сохранит Крым, который она захватила в 2014 году, а Украина получит обратно часть территорий на востоке Украины, которые Россия захватила. Зато Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, такие как Япония,

– сообщают аналитики.

В то же время представители американского телеканала отмечают, что ни россияне, ни украинцы не будут довольны элементами этого соглашения. Они называют альтернативой договора только "вечную войну".

К слову The Times спрогнозировали риски сделки между Трампом и Путиным. Так, "решение судьбы Украины" между США и Москвой могут побудить последнюю "довести дело до конца" или даже начать вторжение в соседнюю страну.